С 1 августа в Беларуси вырастут трудовые пенсии

Источник материала: Горецкий вестник

Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе.





Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1 Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с данным перерасчетом составят Br66,2 млн в месяц (Br331 млн до конца 2019 года). Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить Br12,544 млрд.