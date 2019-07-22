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С 1 августа в Беларуси вырастут трудовые пенсии

23.07.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


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Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе.

 

С 1 августа в Беларуси вырастут трудовые пенсии

 

Средний размер пенсий по возрасту составит в среднем Br446,1 Перерасчет будет производиться исходя из средней заработной платы работников в стране, примененной при предыдущем перерасчете пенсий, увеличенной на 7%.

Дополнительные расходы бюджета фонда в связи с данным перерасчетом составят Br66,2 млн в месяц (Br331 млн до конца 2019 года). Всего на выплату пенсий в 2019 году планируется направить Br12,544 млрд.

 

БЕЛТА


 
 
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  Трудовые пенсии в Беларуси повышаются с 1 августа. В среднем пенсии возрастут с Br405,05 в июле до Br431,8 в августе.     Средний размер пенсий по возрасту составит в...
 
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