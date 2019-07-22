У абонентов МТС внезапно возникли задолженности в 5 тысяч рублей. Проблема — массовая

Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Onliner обратилось несколько абонентов оператора МТС , которые сегодня утром обнаружили небывалые задолженности на своем счету — около 5 тысяч рублей.





Аналогичные жалобы можно найти в сети и на форуме Onliner. Номера при этом блокируются, о чем сообщает надпись в «личном кабинете».