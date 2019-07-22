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У абонентов МТС внезапно возникли задолженности в 5 тысяч рублей. Проблема — массовая

23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В редакцию Onliner обратилось несколько абонентов оператора МТС, которые сегодня утром обнаружили небывалые задолженности на своем счету — около 5 тысяч рублей.

У абонентов МТС внезапно возникли задолженности в 5 тысяч рублей. Проблема — массовая

Аналогичные жалобы можно найти в сети и на форуме Onliner. Номера при этом блокируются, о чем сообщает надпись в «личном кабинете».

 
 
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  В редакцию Onliner обратилось несколько абонентов оператора МТС, которые сегодня утром обнаружили небывалые задолженности на своем счету — около 5 тысяч рублей. ...
 
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