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По иску Пинской межрайпрокуратуры взыскан ущерб от действий бывшего руководства организации
23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Взыскание причиненного государству ущерба - предмет постоянного внимания органов прокуратуры Брестской области.
В частности, Пинская межрайонная
Как следствие, при неполучении денег за ранее поставленную продукцию в полном объеме российскому субъекту хозяйствования неоднократно направляли новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс. рублей перед Пинским РАЙПО.
На основании такой информации Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц - бывших руководителя Пинского РАЙПО и его заместителя.
Суд Пинского района и г.Пинска отказал в удовлетворении иска
Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое: с учетом степени вины и материального положения ответчиков с применением ст.409 Трудового кодекса Республики Беларусь размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до 40 тыс. рублей и взыскан в пользу Пинского РАЙПО с руководителя и его бывшего заместителя в солидарном порядке - по 20 тыс. рублей.
Решение суда вступило в законную силу.
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Взыскание причиненного государству ущерба - предмет постоянного внимания органов прокуратуры Брестской области. В частности, Пинская межрайонная прокуратура...
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