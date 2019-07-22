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По иску Пинской межрайпрокуратуры взыскан ущерб от действий бывшего руководства организации

23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Взыскание причиненного государству ущерба - предмет постоянного внимания органов прокуратуры Брестской области.

По иску Пинской межрайпрокуратуры взыскан ущерб от действий бывшего руководства организации

В частности, Пинская межрайонная прокуратура при изучении результатов проверки Пинского ГОВД установила, что заместитель председателя правления Пинского РАЙПО заключил договор поставки сельскохозяйственной продукции с одним из российских хозяйственных обществ. Одно из его условий - поставленная продукция должна была оплачиваться в течение двадцати календарных дней с момента отгрузки. При этом не были учтены требования о его визировании отраслевыми и иными заинтересованными службами и должностными лицами организации, обязательном включении в договор требования о том, чтобы каждая последующая отгрузка товара производилась только после полной оплаты предыдущей поставки.

Как следствие, при неполучении денег за ранее поставленную продукцию в полном объеме российскому субъекту хозяйствования неоднократно направляли новые товары. Со временем компания-покупатель была ликвидирована и исключена из единого государственного реестра юридических лиц. Это послужило основанием для списания внешней дебиторской задолженности в размере более 54 тыс. рублей перед Пинским РАЙПО.

На основании такой информации Пинская межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании суммы ущерба с виновных лиц - бывших руководителя Пинского РАЙПО и его заместителя. 

Суд Пинского района и г.Пинска отказал в удовлетворении иска прокуратуры - тогда решение было опротестовано.

Судебная коллегия по гражданским делам Брестского областного суда отменила решение суда первой инстанции и вынесла новое: с учетом степени вины и материального положения ответчиков с применением ст.409 Трудового кодекса Республики Беларусь размер подлежавшего взысканию ущерба был уменьшен до 40 тыс. рублей и взыскан в пользу Пинского РАЙПО с руководителя и его бывшего заместителя в солидарном порядке - по 20 тыс. рублей.

Решение суда вступило в законную силу.

 
 
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  Взыскание причиненного государству ущерба - предмет постоянного внимания органов прокуратуры Брестской области. В частности, Пинская межрайонная прокуратура...
 
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