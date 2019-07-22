В Барановичах инвалидам предлагают обучаться на швей

Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах сегодня пройдет ярмарка вакансий для желающих получить специальность швеи с возможностью последующего трудоустройства, сообщила корреспонденту БЕЛТА начальник отдела трудоустройства и содействия занятости управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома Ирина Лис.





Мероприятие организовано совместно с комбинатом надомного труда Белорусского общества инвалидов. Ярмарка пройдет с 10.00 до 12.00 в фойе здания управления по труду, занятости и социальной защите горисполкома по ул. Грибоедова, 12. Для участия приглашаются граждане, в том числе имеющие инвалидность, желающие трудоустроиться в качестве швеи с обучением на комбинате надомного труда. На предприятии готовы набрать группу от 20 человек и больше.

"Обучение на базе предприятия планируют провести по ускоренной программе с тем, чтобы новые работники смогли быстрее включиться в производственный процесс. Думаю, это хороший старт для приобретения профессиональных навыков (в том числе для инвалидов) и возможность стать более конкурентоспособным на рынке труда", - отметила Ирина Лис. В будущем квалифицированные швеи смогут здесь зарабатывать до Br600.

Руководствуясь Конвенцией о правах инвалидов, управление по труду, занятости и социальной защите горисполкома организовало информирование горожан с инвалидностью о возможностях трудоустройства. Некоторые из них высказали готовность к обучению. Среди потенциальных швей были и мужчины.

С начала года служба занятости в Барановичах оказала содействие в трудоустройстве 25 инвалидам, три человека приняли участие в оплачиваемых общественных работах. Сейчас в качестве безработных на учете состоят 22 инвалида.

Швеи - одна из самых востребованных специальностей на рынке труда Барановичей. Кроме них также требуются квалифицированные обувщики, водители, продавцы, медицинские работники, санитарки. На 1 июля в Барановичах насчитывалось 1454 вакансии при 279 официально зарегистрированных безработных. За январь-июнь с просьбой о помощи в трудоустройстве в управление обратились 1806 человек. Новое место работы получили 1200 человек. Уровень безработицы во втором по величине городе Брестской области составляет 0,4% к экономически активному населению.