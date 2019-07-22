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Минобороны предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях
23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил,
Фото: Министерство обороны
«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в рамках проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.
Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения».
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В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны. Фото: Министерство обороны «В период...
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