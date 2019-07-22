Минобороны предупредило о появлении военной техники на крупных автомагистралях

Источник материала: Виртуальный Брест

В ближайшие дни в Беларуси будет проводиться проверка боевой готовности Вооруженных сил, сообщает Министерство обороны.





Фото: Министерство обороны

«В период с 23 по 24 июля на дорогах Могилевской, Минской, Брестской и Гродненской областей ожидается движение колонн военной и специальной техники к местам выполнения задач в рамках проверки боевой готовности», — говорится в сообщении.

Госавтоинспекция и Военная автомобильная инспекция рекомендуют участникам дорожного движения «повысить бдительность и соблюдать правила дорожного движения».