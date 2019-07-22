Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Источник материала: Виртуальный Брест

Фестиваль будет проходить один раз в два года. К такому предварительному решению пришли его организаторы.





В Пинске завершился международный фестиваль органной музыки, посвящённый памяти кардинала Казимира Свёнтека. Концерты под сводами кафедрального костёла Успения Пресвятой Девы Марии проходили в течение двух месяцев. Всего их состоялось 29. И каждый раз храм был полон слушателей.









В минувшее воскресенье состоялся заключительный концерт. Под звуки старинного органа выступил сводный хор, состоявший сразу из четырех коллективов, в том числе, участников ансамбля украинской песни и обрядов «Ватра» из Минска.

Небывалый интерес пинчан и гостей города к органной музыке решено закрепить и сделать фестиваль регулярным. К такому выводу пришли его организаторы в лице Пинской епархии Римско-католического костёла и Пинского горисполкома.

– Предварительно решено, что фестиваль органной музыки в Пинске нужно проводить один раз в два года, – рассказала Медиа-Полесью начальник сектора культуры Пинского горисполкома Тамара Демиденко. – Он должен и может стать визитной карточкой нашего города.













В нынешнем фестивале участие приняли музыканты из Пинска, Минска, Полоцка, Гродно, Москвы, Санкт-Петербурга, Луцка, Белостока, Кракова. По словам Тамары Демиденко, интерес к нему проявляют и готовы приехать в Пинск органисты из США, других сран мира.











