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Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

23.07.2019 10:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Фестиваль будет проходить один раз в два года. К такому предварительному решению пришли его организаторы.

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

В Пинске завершился международный фестиваль органной музыки, посвящённый памяти кардинала Казимира Свёнтека. Концерты под сводами кафедрального костёла Успения Пресвятой Девы Марии проходили в течение двух месяцев. Всего их состоялось 29. И каждый раз храм был полон слушателей.

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

В минувшее воскресенье состоялся заключительный концерт. Под звуки старинного органа выступил сводный хор, состоявший сразу из четырех коллективов, в том числе, участников ансамбля украинской песни и обрядов «Ватра» из Минска.

Небывалый интерес пинчан и гостей города к органной музыке решено закрепить и сделать фестиваль регулярным. К такому выводу пришли его организаторы в лице Пинской епархии Римско-католического костёла и Пинского горисполкома.

– Предварительно решено, что фестиваль органной музыки в Пинске нужно проводить один раз в два года, – рассказала Медиа-Полесью начальник сектора культуры Пинского горисполкома Тамара Демиденко. – Он должен и может стать визитной карточкой нашего города.

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

В нынешнем фестивале участие приняли музыканты из Пинска, Минска, Полоцка, Гродно, Москвы, Санкт-Петербурга, Луцка, Белостока, Кракова. По словам Тамары Демиденко, интерес к нему проявляют и готовы приехать в Пинск органисты из США, других сран мира.

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

Фестиваль органной музыки может стать визитной карточкой Пинска

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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  Фестиваль будет проходить один раз в два года. К такому предварительному решению пришли его организаторы. В Пинске завершился международный фестиваль...
 
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