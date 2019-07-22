Источник материала: Новости Дзержинска

В лагерь «Турист» ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» д. Станьково приезжают ребята,которые не любят сидеть на месте.

Квест-игра «Веселые туристы», которая была организованна для воспитанников лагеря «Турист», помогла ребятам вспомнить основные моменты правильной организации туристского похода. В процессе игры детей ждали сюрпризы на различных станциях: «Туристическое снаряжение», «Костер», «Узелок», «Кулинарный поединок», «Смастери шалаш», «Туристская викторина».

Ребята продемонстрировали свои знания о правильной организации туристического похода: каким должно быть снаряжение туриста, как правильно разжечь костер и поддерживать огонь, научились завязывать разные узлы, показали свои умения в приготовлении завтрака туриста и из подручных средств сделали непромокаемый шалаш.

Теперь любой туристский поход удастся, ведь ребята подготовились очень ответственно.





















Источник: ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения»