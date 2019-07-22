ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Квест-игра «Веселые туристы»

23.07.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Новости Дзержинска

В лагерь «Турист» ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» д. Станьково приезжают ребята,которые не любят сидеть на месте.

Квест-игра «Веселые туристы», которая была организованна для воспитанников лагеря «Турист», помогла ребятам вспомнить основные моменты правильной организации туристского похода. В процессе игры детей ждали сюрпризы на различных станциях: «Туристическое снаряжение», «Костер», «Узелок», «Кулинарный поединок», «Смастери шалаш», «Туристская викторина».

Ребята продемонстрировали свои знания о правильной организации туристического похода: каким должно быть снаряжение туриста, как правильно разжечь костер и поддерживать огонь, научились завязывать разные узлы, показали свои умения в приготовлении завтрака туриста и из подручных средств сделали непромокаемый шалаш.

Теперь любой туристский поход удастся, ведь ребята подготовились очень ответственно.






Источник: ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения»

 
 
Ссылка на источник 84
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В лагерь «Турист» ГУДО «Дзержинский районный центр туризма и краеведения» д. Станьково приезжают ребята,которые не любят сидеть на месте. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
«С полей должны взять 9,5 млн т» — Александр Лукашенко проводит селектор по уборочной кампании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика