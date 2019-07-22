Skoda приступила к серийному выпуску обновленного Superb

Источник материала: Tut.by

Первый экземпляр обновленного Superb третьего поколения сошел с конвейера чешского завода Skoda в Квасинах.





Напомним, что обновленные лифтбек и универсал Superb были представлены в мае этого года и обзавелись измененной передней частью кузова, на корме машин вместо привычного логотипа бренда теперь размещена надпись Skoda. Кроме того, модернизированный Superb стал первой моделью чешской марки, для которой доступны светодиодные матричные фары.





Наряду с кроссоверами Superb является одной из самых успешных моделей в ряду чешского бренда. Особой популярностью автомобиль пользуется в Германии (только в прошлом году в стране продано 19 200 экземпляров), Великобритании (8600 проданных автомобилей), Польше (8 тысяч машин), Турции (7700 единиц) и Чехии (5300 экземпляров).

Позже в Квасинах будет налажено производство «подзаряжаемой» гибридной версии Superb iV. Помимо флагманской модели в Квасинах также производятся кроссоверы Kodiaq и Karoq. Численность персонала завода составляет 9 тысяч человек.