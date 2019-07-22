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Skoda приступила к серийному выпуску обновленного Superb
Источник материала: Tut.by
Первый экземпляр обновленного Superb третьего поколения сошел с конвейера чешского завода Skoda в Квасинах.
Напомним, что
Наряду с кроссоверами Superb является одной из самых успешных моделей в ряду чешского бренда. Особой популярностью автомобиль пользуется в Германии (только в прошлом году в стране продано 19 200 экземпляров), Великобритании (8600 проданных автомобилей), Польше (8 тысяч машин), Турции (7700 единиц) и Чехии (5300 экземпляров).
Позже в Квасинах будет налажено производство «подзаряжаемой» гибридной версии Superb iV. Помимо флагманской модели в Квасинах также производятся кроссоверы Kodiaq и Karoq. Численность персонала завода составляет 9 тысяч человек.
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Первый экземпляр обновленного Superb третьего поколения сошел с конвейера чешского завода Skoda в Квасинах.
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