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Абоненты МТС жалуются на огромные списания со счетов вплоть до 5 тысяч рублей
Источник материала: Tut.by
В редакцию 42.TUT.BY обратилось несколько абонентов МТС с одной проблемой: на их счетах неожиданно образовались серьезные задолженности. В чем проблема, пока не известно.
У некоторых пользователей МТС «минус» на счету составил около пяти тысяч рублей. На момент публикации заметки официального комментария пресс-службы оператора о причинах случившегося нет, но мы обещаем добавить его в ближайшее время.
Дозвониться в службу технической поддержки МТС также оказалось сложно. При звонке сообщается, что свободных операторов в данный момент нет. Впрочем, представители МТС подтвердили, что знают о проблеме и работают над ее решением.
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