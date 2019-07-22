Абоненты МТС жалуются на огромные списания со счетов вплоть до 5 тысяч рублей

Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY обратилось несколько абонентов МТС с одной проблемой: на их счетах неожиданно образовались серьезные задолженности. В чем проблема, пока не известно.

@by_mts че за дела? Я даже позвонить в справку не могу. Чтобы узнать про списание. Я заблокирован. pic.twitter.com/J0L0lRg1eV — барбитура_блютуз (@Rez3nt) July 23, 2019

@by_mts у вас там всё хорошо? Если вас угрожают, моргните красным диодом на моём телефоне pic.twitter.com/VMFcTqhlmz — Alexander Kurilo (@kamazee) July 23, 2019

У меня вообще было минус 853 рубля. — Андрей Горщарик (@Andrei_To4kA) July 23, 2019

У некоторых пользователей МТС «минус» на счету составил около пяти тысяч рублей. На момент публикации заметки официального комментария пресс-службы оператора о причинах случившегося нет, но мы обещаем добавить его в ближайшее время.

Дозвониться в службу технической поддержки МТС также оказалось сложно. При звонке сообщается, что свободных операторов в данный момент нет. Впрочем, представители МТС подтвердили, что знают о проблеме и работают над ее решением.