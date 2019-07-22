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Абоненты МТС жалуются на огромные списания со счетов вплоть до 5 тысяч рублей

23.07.2019 10:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В редакцию 42.TUT.BY обратилось несколько абонентов МТС с одной проблемой: на их счетах неожиданно образовались серьезные задолженности. В чем проблема, пока не известно.

У некоторых пользователей МТС «минус» на счету составил около пяти тысяч рублей. На момент публикации заметки официального комментария пресс-службы оператора о причинах случившегося нет, но мы обещаем добавить его в ближайшее время.

Дозвониться в службу технической поддержки МТС также оказалось сложно. При звонке сообщается, что свободных операторов в данный момент нет. Впрочем, представители МТС подтвердили, что знают о проблеме и работают над ее решением.

 
 
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