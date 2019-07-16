Годы проведенные в концлагере вспоминает несовершеннолетняя узница Галина Ипполитовна Верташенок

Источник материала: Клiч Радзiмы

В годы Великой Отечественной войны на территориях, подконтрольных гитлеровцам, содержалось в концлагерях, лагерях смерти, тюрьмах 18 миллионов человек. Из них более 11 миллионов были уничтожены. Среди погибших — 5 миллионов граждан СССР. Каждый пятый был ребенком. В 1993 году детям, прошедшим фашистские лагеря, был присвоен официальный статус несовершеннолетних узников концентрационных лагерей.

Среди них — Галина Ипполитовна Верташенок. Сейчас бабушке исполнился 91 год, но жуткие воспоминания военных дней навсегда остались в памяти. Вот что рассказала она корреспонденту районной газеты:

— Мне было 15 лет, когда меня забрали в Германию. Моя семья жила в деревне Корница. Однажды приехал к нашему дому полицай с винтовкой и сказал, что если не поеду с ним, то расстреляет всю мою семью. Я согласилась. Там было много молодых людей. Нас везли в Германию несколько дней в товарных вагонах в конце ноября. В дороге все мерзли, холод был невыносимый.

По приезду пленных поделили по группам. Вдали от родины юные и неопытные девушки, еще дети, стремились быть вместе со знакомыми, так я попала в группу со своими односельчанками.

Началась жизнь в плену. Работала на заводе — в цеху по изготовлению резины в пригороде Берлина. Там подметала пол, на тачке с одним колесом возила уголь для печки, работа эта была очень тяжелой. Все время мучил голод и холод. Рабочий день длился с 5 утра до 7 вечера. Кормили в течение этого времени только один раз. На территории завода находился концлагерь. В большом полуразрушенном здании были сделаны нары, на них и спали. Были недавно построенные бараки, стены у них были тонкими, отапливались они плохо или совсем не отапливались. В концлагере, где находилась Галина, находились только женщины и девушки, в других — жили семьи. На работу их водили строем под охраной. Время от времени из концлагеря исчезали люди, куда — никто не знал, потом их уже никто не видел, узники успокаивали себя мыслями о том, что, может быть, отсутствующих забрали на рытье окопов или для выполнения другой работы. Помещение, в котором жили пленные, было очень холодным. Чтобы согреться, девушки пытались спать по двое, но за это их наказывали. Спали на матрасах, набитых стружками. Санитарных условий не было. Мыться было негде, был всего лишь один умывальник на всех. Так в бараке завелись вши. Однажды всех узников погрузили в автобус и куда-то повезли. Через некоторое время они подъехали к небольшому зданию, у которого из огромной трубы валил черный дым. Тогда многие решили, что пришел конец. Немцы ничего не объясняли — не считали нужным. Многие заплакали, начали прощаться друг с другом… В тот раз обошлось санитарной обработкой. Одежду обмыли каким-то плохо пахнущим средством, а в бараке матрасы набили новыми стружками. Немцы вынуждены были это сделать не потому, что заботились о здоровье пленниц, просто они сами уже боялись заходить в концлагерь и бараки.

Меня освободили 22 апреля 1945 года. Нашу фабрику и бараки разбомбили, а нас, бывших пленных, отправили в Польский сборочный пункт Врешень, где мы пробыли около двух месяцев, а потом всех отпустили домой. Я вернулась в родную Корницу и очень обрадовалась, увидев отца и мать.

Послевоенное время было очень тяжелым. Нужно было где-то работать. Я устроилась в Шарковщинскую больницу вначале нянечкой, затем до самой пенсии проработала сестрой-хозяйкой.

Моя собеседница вспоминает свои тяжелые юные годы со слезами — слишком много страданий пришлось вынести. Но она не разочаровалась, ни в жизни, ни в людях.

Галина Ипполитовна счастливо прожила с мужем, к сожалению, которого уже давно нет в живых. А ее родные, дочь Валентина и сын Борис, любят и берегут дорогого и близкого им человека. В гости любят приезжать внуки и правнуки.

Несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, чудом уцелевшие, вернулись к мирной жизни, получили образование, трудились, создавали семьи, растили детей. Сегодня они радуются успехам внуков, а кто-то дождался и правнуков, как героиня нашего рассказа. Но их погубленное войной детство не ушло безвозвратно. Оно приходят к ним во снах и воспоминаниях.

Необходимо отметить, что представители администрации и профсоюзной организации Шарковщинской ЦРБ в канун Дня Независимости поздравили Галину Ипполитовну с праздником и вручили ей подарок, пожелав при этом крепкого здоровья и благополучия.