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Анонс: состоится автопробег, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси
23.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
27 июля шарковчане присоединятся к участникам автопробега, посвящённого 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» Российской Федерации. В нашем городском посёлке автопробег по местам воинской славы начнётся 27 июля в 17.30 с торжественного митинга на площади Ленина.
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