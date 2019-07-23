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Анонс: состоится автопробег, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси

23.07.2019 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Анонс: состоится автопробег, приуроченный к 75-летию освобождения Беларуси

27 июля шарковчане присоединятся к участникам автопробега, посвящённого 75-летию освобождения Республики Беларусь от немецко-фашистских захватчиков. Организатором мероприятия выступает региональная общественная организация «Белорусская национально-культурная автономия Смоленской области» Российской Федерации. В нашем городском посёлке автопробег по местам воинской славы начнётся 27 июля  в 17.30 с торжественного митинга на площади Ленина.

 

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