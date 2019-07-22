ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

23.07.2019 10:19 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook.

Елена была участником демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения. Григорьева не раз проводила на улицах Петербурга одиночные пикеты, присоединялась к митингам.

Тело 41-летней женщины нашли возле ее дома. Есть информация, что ее восемь раз ударили ножом в спину. Как передает «Фонтанка», силовики задержали возможного убийцу: им оказался 40-летний мужчина. Идрисов также отметил, что в деле появился подозреваемый, но позже «Фонтанка» опубликовала заметку и опровергла эту информацию. По последним данным, Следственный комитет не знает, кто виновен в смерти Елены. 

Динар подчеркнул, что накануне смерти Елена подвергалась насилию, ей угрожали расправой. По этой причине она вместе с адвокатом обращалась в правоохранительные органы. На ее заявления не реагировали. 

Фото: Динар Идрисов, FB.

 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook. Елена была...
 
Новости дня
Новости разные
 
Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика