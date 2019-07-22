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В Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву
Источник материала: KYKY>
В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом
Елена была участником демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения. Григорьева не раз проводила на улицах Петербурга одиночные пикеты, присоединялась к митингам.
Тело 41-летней женщины нашли возле ее дома.
Динар подчеркнул, что накануне смерти Елена подвергалась насилию, ей угрожали расправой. По этой причине она вместе с адвокатом обращалась в правоохранительные органы. На ее заявления не реагировали.
Фото: Динар Идрисов, FB.
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В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook. Елена была...
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