В Петербурге убили ЛГБТ-активистку Елену Григорьеву

Источник материала: KYKY

В Санкт-Петербурге жестоко убили гражданскую активистку Елену Григорьеву. Об этом сообщил правозащитник Динар Идрисов в Facebook.

Елена была участником демократического, антивоенного и ЛГБТ-движения. Григорьева не раз проводила на улицах Петербурга одиночные пикеты, присоединялась к митингам.

Тело 41-летней женщины нашли возле ее дома. Есть информация , что ее восемь раз ударили ножом в спину. Как передает «Фонтанка», силовики задержали возможного убийцу: им оказался 40-летний мужчина. Идрисов также отметил, что в деле появился подозреваемый, но позже «Фонтанка» опубликовала заметку и опровергла эту информацию. По последним данным, Следственный комитет не знает, кто виновен в смерти Елены.

Динар подчеркнул, что накануне смерти Елена подвергалась насилию, ей угрожали расправой. По этой причине она вместе с адвокатом обращалась в правоохранительные органы. На ее заявления не реагировали.

Фото: Динар Идрисов, FB.