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Названы самые надежные подержанные авто - от двухгодок до десятилеток
Источник материала: Интерфакс
Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет.
Исследование было подготовлено на базе данных по 9 миллионам машин. Помимо процента существенных поломок авторы рейтинга указали "адекватный" пробег для каждой модели, попавшей в список, исходя из срока ее эксплуатации.
Возраст 2-3 года
Porsche 911: пробег - 26 тыс. км, процент поломок - 2,5%.
Mercedes B-класса: 39 тыс. км, 2,6%.
Mercedes GLK-класса: 50 тыс. км, 2,6%.
Mercedes SLK-класса: 29 тыс. км, 2,8%.
Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9%.
Mercedes E-класса в кузове купе: 39 тыс. км, 2,9%.
Hyundai i20: 33 тыс. км, 3%.
Mercedes C-класса: 58 тыс. км, 3%.
Mercedes A-класса: 41 тыс. км, 3,2%.
Audi A4 и Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%.
Возраст 4-5 лет
Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6%.
Mercedes B-класса: 57 тыс. км, 4,9%.
Audi Q5: 84 тыс. км, 5%.
Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3%.
Audi TT: 53 тыс. км, 5,5%.
Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6%.
Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8%.
Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9%.
Mercedes GLK-класса: 75 тыс. км, 5,9%.
Mercedes A-класса: 59 тыс. км, 6%.
Возраст 6-7 лет
Porsche 911: 51 тыс. км, 6%.
Mercedes SLK-класса: 56 тыс. км, 7%.
Audi TT: 76 тыс. км, 7,7%.
Audi Q5: 111 тыс. км, 8,7%.
BMW X1: 89 тыс. км, 9%.
Mitsubishi ASX: 94 тыс. км, 9.3%.
Audi A6 / Audi A7: 120 тыс. км, 9,4%.
Mazda 3: 78 тыс. км, 9,8%.
Mercedes E-класса в кузове купе: 83 тыс. км, 9,8%.
MINI Coutryman: 84 тыс. км, 9,8%.
Возраст 8-9 лет
Porsche 911: 64 тыс. км, 8.3%.
BMW X1: 110 тыс. км, 11,9%.
Audi TT: 97 тыс. км, 12,2%.
Toyota Avensis: 116 тыс. км, 13,7%.
VW Golf Plus: 93 тыс. км, 13,7%.
Audi Q5: 133 тыс. км, 14,8%.
Mercedes E-класса в кузове купе: 100 тыс. км, 14,9%.
Mercedes SLK-класса: 74 тыс. км, 15,2%.
Honda Jazz: 87 тыс. км, 15,7%.
Mercedes GLK-класса: 119 тыс. км, 15,7%.
Возраст 10-11 лет
Porsche 911: 77 тыс. км, 11,7%.
Mazda 2: 92 тыс. км, 15,7%.
Audi TT: 112 тыс. км, 16,8%.
Mercedes SLK-класса: 89 тыс. км, 18,6%.
VW Golf Plus: 115 тыс. км, 18,9%.
Toyota Auris: 110 тыс. км, 19,1%.
Toyota Corolla Verso: 140 тыс. км, 19,5%.
Opel Agila: 86 тыс. км, 20,9%.
VW Tiguan: 128 тыс. км, 21,6%.
Mercedes A-класса: 105 тыс. км, 21,8%.
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Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет. Исследование было подготовлено...
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