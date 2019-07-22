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Названы самые надежные подержанные авто - от двухгодок до десятилеток

23.07.2019 09:56 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет.

Исследование было подготовлено на базе данных по 9 миллионам машин. Помимо процента существенных поломок авторы рейтинга указали "адекватный" пробег для каждой модели, попавшей в список, исходя из срока ее эксплуатации.

Возраст 2-3 года

Porsche 911: пробег - 26 тыс. км, процент поломок - 2,5%.

Mercedes B-класса: 39 тыс. км, 2,6%.

Mercedes GLK-класса: 50 тыс. км, 2,6%.

Mercedes SLK-класса: 29 тыс. км, 2,8%.

Audi Q3: 44 тыс. км, 2,9%.

Mercedes E-класса в кузове купе: 39 тыс. км, 2,9%.

Hyundai i20: 33 тыс. км, 3%.

Mercedes C-класса: 58 тыс. км, 3%.

Mercedes A-класса: 41 тыс. км, 3,2%.

Audi A4 и Audi A5: 68 тыс. км, 3,3%.

Возраст 4-5 лет

Porsche 911: 40 тыс. км, 3,6%.

Mercedes B-класса: 57 тыс. км, 4,9%.

Audi Q5: 84 тыс. км, 5%.

Renault Captur: 44 тыс. км, 5,3%.

Audi TT: 53 тыс. км, 5,5%.

Opel Mokka: 58 тыс. км, 5,6%.

Mazda 2: 46 тыс. км, 5,8%.

Honda CR-V: 64 тыс. км, 5,9%.

Mercedes GLK-класса: 75 тыс. км, 5,9%.

Mercedes A-класса: 59 тыс. км, 6%.

Возраст 6-7 лет

Porsche 911: 51 тыс. км, 6%.

Mercedes SLK-класса: 56 тыс. км, 7%.

Audi TT: 76 тыс. км, 7,7%.

Audi Q5: 111 тыс. км, 8,7%.

BMW X1: 89 тыс. км, 9%.

Mitsubishi ASX: 94 тыс. км, 9.3%.

Audi A6 / Audi A7: 120 тыс. км, 9,4%.

Mazda 3: 78 тыс. км, 9,8%.

Mercedes E-класса в кузове купе: 83 тыс. км, 9,8%.

MINI Coutryman: 84 тыс. км, 9,8%.

Возраст 8-9 лет

Porsche 911: 64 тыс. км, 8.3%.

BMW X1: 110 тыс. км, 11,9%.

Audi TT: 97 тыс. км, 12,2%.

Toyota Avensis: 116 тыс. км, 13,7%.

VW Golf Plus: 93 тыс. км, 13,7%.

Audi Q5: 133 тыс. км, 14,8%.

Mercedes E-класса в кузове купе: 100 тыс. км, 14,9%.

Mercedes SLK-класса: 74 тыс. км, 15,2%.

Honda Jazz: 87 тыс. км, 15,7%.

Mercedes GLK-класса: 119 тыс. км, 15,7%.

Возраст 10-11 лет

Porsche 911: 77 тыс. км, 11,7%.

Mazda 2: 92 тыс. км, 15,7%.

Audi TT: 112 тыс. км, 16,8%.

Mercedes SLK-класса: 89 тыс. км, 18,6%.

VW Golf Plus: 115 тыс. км, 18,9%.

Toyota Auris: 110 тыс. км, 19,1%.

Toyota Corolla Verso: 140 тыс. км, 19,5%.

Opel Agila: 86 тыс. км, 20,9%.

VW Tiguan: 128 тыс. км, 21,6%.

Mercedes A-класса: 105 тыс. км, 21,8%.

 
 
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Рейтинг надежности TÜV Report, подготовленный немецкими экспертами, определил самые надежные автомобили возрастом 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11 лет. Исследование было подготовлено...
 
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