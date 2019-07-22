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Лунный календарь садовода и огородника с 25 июля по 4 августа

23.07.2019 10:57 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Лунный календарь садовода и огородника с 25 июля по 4 августа
shutterstock.com

С 25 июля (0.42) по 27 июля (9.29)

Луна в Тельце

Посадка контейнерных много­летников и садовой земляники (клубники). Летняя обрезка, прищипка и прививка (окулировка) плодовых деревьев. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

Лунный календарь садовода и огородника с 25 июля по 4 августа Ёж – пожиратель вредителей. Какая польза от такого соседа на даче?

С 27 июля (9.29) по 29 июля (14.31)

Луна в Близнецах

Уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Выкопка декоративных луковичных, уборка лука и озимого чеснока.

С 29 июля (14.31) по 31 июля (16.18)

Луна в Раке

Посев зеленных и растений-сидератов. Полив и подкормка растений органическими удобрениями.

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С 1 августа (16.18) по 2 августа (16.20)

Луна во Льве. Новолуние 1 августа в 6.12 

В день новолуния лишь лёгкий уход за растениями.

Только 2‑го: уход за почвой и растениями, исключая полив и подкормку. Уборка лука, озимого чеснока и выборочная – раннего картофеля. Закладка нового газона.

С 2 августа (16.20) по 4 августа (16.30)

Луна в Деве

Посадка контейнерных многолетников и садовой земляники (клубники). Летняя обрезка, прищипка и прививка (окулировка) плодовых деревьев. Полив и подкормка растений минеральными удобрениями.

 
 
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«АиФ. На даче» продолжает публикацию актуальных советов для садоводов и огородников.
 
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