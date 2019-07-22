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Аграрии Беларуси намолотили уже более 1,5 млн тонн зерна

23.07.2019 10:50 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Аграрии Беларуси преодолелили 1,5-миллионный рубеж по намолоту зерна. Жатва проходит в непростых погодных условиях, что, конечно, нарушает график уборочной, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Однако рассчитываем на хороший каравай. Средняя урожайность по стране – выше 32 центнеров с гектара.

Итак, к 23 июля в Беларуси убрано свыше 20 % площадей. Общий намолот составляет 1 миллион 540 тысяч тонн зерна. Брестский регион – лидер страды. В тройке также Минская и Гродненская области.

Аграрии Беларуси намолотили уже более 1,5 млн тонн зерна

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Новости Беларуси. Аграрии Беларуси преодолелили 1,5-миллионный рубеж по намолоту зерна. Жатва проходит в непростых погодных условиях, что, конечно, нарушает график...
 
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