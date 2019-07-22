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В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации
Источник материала: СТВ
Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четверо пострадали. Трое ребят с сильными ожогами находятся в реанимации.
Борьбу с огнем вели более двух часов. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Известно, что перед заселением кемпинги проверяли пожарные, а с персоналом проводили инструктаж. Никаких нарушений в лагере обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют причины трагедии.
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Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще...
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