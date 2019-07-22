ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

23.07.2019 10:31 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще четверо пострадали. Трое ребят с сильными ожогами находятся в реанимации.

Борьбу с огнем вели более двух часов. В момент ЧП в лагере находились 189 детей. Известно, что перед заселением кемпинги проверяли пожарные, а с персоналом проводили инструктаж. Никаких нарушений в лагере обнаружено не было. Сейчас специалисты выясняют причины трагедии.

Пожар произошёл в Хабаровском крае в детском лагере. Девять пострадавших и одна погибшая

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

В лагере было 189 детей: при пожаре в Хабаровском крае погиб ребёнок, трое – в реанимации

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 25
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Трагедия в Хабаровском крае России. В результате пожара в детском палаточном лагере погиб ребенок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще...
 
Новости дня
Новости разные
 
Абоненты МТС жалуются на огромные списания со счетов вплоть до 5 тысяч рублей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика