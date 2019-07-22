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Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой тренд на естественность: без предрассудков, влияния масс-медиа и редактирования с помощью косметики или постобработки фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Выставка ломает стандарты восприятия современного зрителя, приученного к идеальным формам и безупречным чертам моделей из клипов, рекламных роликов и гламурного глянца.
Владислава Мельникова, жительница Гомеля:
Анастасия Концевенко, фотограф:
Участие в фотосессиях приняли около полусотни гомельчанок самых разных профессий и национальностей в возрасте от 3 до 50 лет.
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Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле
Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой...
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