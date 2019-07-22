ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

23.07.2019 10:18 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой тренд на естественность: без предрассудков, влияния масс-медиа и редактирования с помощью косметики или постобработки фотографий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Выставка ломает стандарты восприятия современного зрителя, приученного к идеальным формам и безупречным чертам моделей из клипов, рекламных роликов и гламурного глянца.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Владислава Мельникова, жительница Гомеля:
На самом деле очень трудно решиться на это. Потому что у всех свои проблемы: с кожей, с бровями, у кого-то вообще нет бровей. Трудно от того, что не знаешь, как отреагируют на то, какая ты есть.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Анастасия Концевенко, фотограф:
Это было прежде всего доверие, доверие к фотографу. Было очень сложно с некоторыми девушками договориться в принципе. Они настолько не привыкли видеть себя без косметики, что для них это как обнажиться. Только потому, что они доверяли фотографам, они приходили.

Участие в фотосессиях приняли около полусотни гомельчанок самых разных профессий и национальностей в возрасте от 3 до 50 лет.

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Видеть себя без косметики – это как обнажиться. Естественную женскую красоту показали на фотовыставке в Гомеле

Люди в материале: Анастасия Концевенко, Владислава Мельникова
 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 24
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Без косметики и фотошопа. В фокусе начинающих гомельских фотографов оказалась природная женская красота. Проект «За кадром» подхватил мировой...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Барановичах на пешеходном переходе насмерть сбили девочку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика