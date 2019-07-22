|
В Витебске легковушка врезалась в столб. Пострадала девушка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Витебске легковушка врезалась в мачту освещения.
По
В результате ДТП в автомобиле была заблокирована пассажирка, водитель смог покинуть транспортное средство самостоятельно.
Пострадавшую деблокировали. Девушка была госпитализирована с травмами различной степени тяжести.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Витебске легковушка врезалась в мачту освещения. По информации МЧС, авария произошла вечером 22 июля. Произошло столкновение легковушки с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)