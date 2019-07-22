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В Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В больницы Ровенской области Украины с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Все эти люди – посетители крупного музыкального фестиваля, который прошел в стране в минувшие выходные. Выяснилось, что причиной недомогания граждан стал фастфуд, продававшийся на концерте. В результате 10 человек были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Еще четыре человека проходят лечение амбулаторно. Ведется расследование инцидента.
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Новости Украины. В больницы Ровенской области Украины с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все эти...
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