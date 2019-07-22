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В Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале

23.07.2019 09:59 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В больницы Ровенской области Украины с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все эти люди – посетители крупного музыкального фестиваля, который прошел в стране в минувшие выходные. Выяснилось, что причиной недомогания граждан стал фастфуд, продававшийся на концерте. В результате 10 человек были госпитализированы с диагнозом «острая кишечная инфекция». Еще четыре человека проходят лечение амбулаторно. Ведется расследование инцидента.

В Украине 14 человек отравились шаурмой на рок-фестивале

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Новости Украины. В больницы Ровенской области Украины с жалобами на плохое самочувствие обратились 14 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все эти...
 
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