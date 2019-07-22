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Между Кремлем и исторической памятью: поедет ли Лукашенко в Вильнюс и Варшаву

23.07.2019 10:40 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главу белорусского государства еще в марте пригласили в Варшаву на 80-летие начала Второй мировой, в Вильнюсе раздумывают о приглашении на церемонию перезахоронения повстанцев 1863 года, среди которых белорусский национальный герой Кастусь Калиновский. Между тем после снятия санкций в 2016 году Лукашенко проигнорировал все приглашения от ЕС — в Париж, Брюссель и Мюнхен.

Между Кремлем и исторической памятью: поедет ли Лукашенко в Вильнюс и Варшаву
Фото: Reuters
Вместо себя Лукашенко посылал в европейские столицы премьер-министра и министра иностранных дел, белорусские эксперты объяснили отказ от лестных приглашений нежеланием дразнить Кремль попытками подружиться с враждебным России Западом. Но визиты в Варшаву и Вильнюс — иное дело. 1 сентября 1939 года во Вторую мировую вступила и Западная Беларусь, находившаяся до советского удара по Польше 17 сентября в составе этого государства.

Церемония в Вильнюсе этой осенью — не менее важна для Беларуси, среди повстанцев, тайно захороненных российскими властями на горе Гедимина после подавления восстания 1863–1864 годов, один из его руководителей Кастусь Калиновский. Герой — общий для Беларуси, Литвы и Польши, но для Беларуси особенный — предсмертные письма из-под виселицы написаны по-белорусски. Правда, новый президент Литвы Гитанас Науседа еще не решил, кого из представителей белорусских властей пригласят на церемонию перезахоронения останков участников восстания 1863–1864 годов. Главная причина — сложные политические взаимоотношения двух стран после решения Беларуси строить свою атомную станцию по российскому проекту в Островце на границе с Литвой. При этом Науседа добавил, что готов улучшать отношения с Минском.

Новый президент Литвы не поменяет отношение официального Вильнюса к «атомной проблеме», заявил в интервью RFI литовский политолог Витис Юрконис.


«Я думаю, что проблема есть, она существует, она никуда не исчезнет, но, несмотря на то, что вопрос Островца есть, торговля литовско-белорусская имела довольно неплохие показатели, поток туристов тоже был, инвестиции тоже были, так что в этом плане я не думаю, что-то очень особенно должно меняться. И даже при новом президенте я бы видел, что тенденции должны быть более-менее такие же. Может быть, смягчится чуточку риторика. Но ожидания, например, официального Минска, что, может быть, будет смягчаться как-то литовская позиция по поводу Островца, что мы, может быть, будем отходить от позиции не покупать электроэнергию, я думаю, что это не будет меняться, потому что был принят соответствующий закон. Ну, и в принципе надо как-то осознать белорусской стороне, что вопрос Островца виден как вопрос национальной и энергетической безопасности. Так что президент вряд ли будет что-то менять в этом плане».

Литовский эксперт называет визит представителей белорусской власти в Вильнюс индикатором для Минска.

Витис Юрконис: «Это лакмусовая бумага для официального М ка первым делом насчет того, где они по поводу дистанцирования себя от Кремля, потому что перезахоронение останков Калиновского — это вопрос исторической памяти. И я думаю, что как минимум на уровне премьера приглашение из Литвы точно будет, и будет там и польская, и украинская сторона. Так что это за Минском ответ, где они себя видят: ближе к Кремлю или все-таки к европейской части, европейской исторической памяти и памяти ВКЛ».

Недавние выпады в адрес Запада во время визита Лукашенко на Валаам и в Санкт-Петербург политолог расценивает как традиционную попытку сказать приятное принимающей российской стороне.

Витис Юрконис: «Это сложный вопрос для белорусских властей, но мы видим, что риторика Александра Григорьевича Лукашенко может меняться 24 часа в сутки. То есть было бы неудивительно, если бы он поменял свою позицию, потом обратно это все сделал. Но для граждан Беларуси, я думаю, это все-таки важный вопрос — как среагируют белорусские власти. Это раз. Второе — это восприятие Беларуси западным партнером, потому что официальный Минск, господин Макей, делал много попыток, говоря, что мы под давлением Кремля, и эти сигналы постоянно поступают и в Берлин, и в Брюссель, и даже в Вашингтон. И я думаю, что как раз это событие в октябре—ноябре, перезахоронение останков Калиновского, будет лакмусовой бумагой и показателем, где реально видит себя официальный Минск. Потому что одно — это слова, а другое — это реальные действия, и все-таки это важнейший символ, событие для белорусских властей, для белорусских граждан. И посмотрим, как они на это среагируют. Конечно, это непростая ситуация, потому что это будет некоторым показателем для кремлевских деятелей, насколько все эти риторические виражи имеют силу и волю воплощаться в какие-то реальные действия. Так что посмотрим. Мне самому, действительно, очень интересно, как поступит официальный Минск и кто в конечном итоге поедет репрезентировать Беларусь».


На приглашение президента Польши Анджея Дуды приехать в Варшаву 1 сентября Минск пока не ответил. Путина, кстати, Варшава решила не приглашать. «И скорее всего, Лукашенко не будет ни в Варшаве, ни в Вильнюсе — его все это мало интересует. Интересуют только экономические и политические выгоды», — отмечает доктор политологии Павел Усов, директор варшавского Центра политического анализа и прогноза.

«Политический потолок этой игры с Западом достигнут. А за этим политическим потолком нет никаких практических действий, нет никаких практических решений — именно со стороны Минска — это и по визовому вопросу, и по вопросу более системной либерализации экономики, какой-то демократизации общества. В этом направлении, конечно же, Беларусь идти не может и не хочет. И Лукашенко приглашали в Париж, в Брюссель. Вот Лукашенко пригласили даже на мероприятия, связанные с началом Второй мировой войны, официально он получил приглашение, но я сомневаюсь, что он поедет. Вот даже на таком формальном, дипломатическом, политическом уровне Лукашенко совершенно не хочет и боится делать повороты в сторону Запада. Очевидно, в этих условиях интеграционного давления (России) Лукашенко боится дополнительно раздражать Москву даже этими визитами на Запад».

В то же время 22 июля Лукашенко на встрече с главой представительства ЕС в Беларуси Андреа Викторин заявил, что Беларусь готова усиливать диалог с Евросоюзом не только по экономическим, но и политическим вопросам. Отдельную благодарность Лукашенко высказал за финансовую поддержку, которую ЕС оказывает проектам в Беларуси.
 
Теги: Минск
 
 
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