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В Сети новый хайп: тысячи людей собираются на охоту за Лохнесским чудовищем

23.07.2019 10:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Развернувшаяся в "Фейсбуке" кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное королевское общество спасения на воде (RNLI).


Несси?

Уже около 18 тысяч пользователей "Фейсбука" заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.

Идея была позаимствована от кампании "Взять штурмом Зону 51", которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.

Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.

Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.

Мероприятие назначено на 21 сентября.

Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: "Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает".

"Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа", - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.


Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.

Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.
 
 
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Развернувшаяся в "Фейсбуке" кампания, призывающая как можно больше людей принять участие в поисках Лохнесского чудовища, обеспокоила британское Национальное...
 
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