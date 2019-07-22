В Сети новый хайп: тысячи людей собираются на охоту за Лохнесским чудовищем





Несси?





Уже около 18 тысяч пользователей "Фейсбука" заявили, что намерены отправиться на поиски чудовища, а еще 38 тысяч подумывают о том, чтобы присоединиться.





кампании "Взять штурмом Зону 51" , которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО. Идея была позаимствована от, которая призывает тысячи людей одновременно ворваться на эту базу ВВС США, расположенную на юге штата Невада и предположительно проводящую военные эксперименты, чтобы узнать, не скрывают ли американские власти правду об НЛО.





Но служба RNLI на озере Лох-Несс предупреждает, что поиски чудовища могут быть опасными, так как озеро очень глубокое.





Спасатели (все они - волонтеры) говорят, что не смогут справиться с инцидентами на воде, если на озере будут тысячи человек, так как у них нет таких ресурсов, как у американской армии.





Мероприятие назначено на 21 сентября.





Представительница RNLI на озере Лох-Несс сказала: "Может показаться, что в отсутствие американских военных штурмовать Лох-Несс менее опасно, чем Зону 51, но у нас тут своих проблем хватает".





"Наш спасательный катер Atlantic 85 очень эффективен, но его одного недостаточно для такого скопления народа", - предупредила она, добавив, что если забыть обо всех шутках про Лохнесское чудовище, стоит иметь в виду некоторые факты про озеро.









Озеро очень глубокое и довольно холодное - средняя температура воды в нем всего 6 градусов Цельсия.





Погода здесь очень переменчивая, и волны иногда достигают четырех метров в высоту. Кроме того, поскольку озеро не соленое, если человек окажется в воде, ему будет сложнее держаться на поверхности.