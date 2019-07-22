Первый на постсоветском пространстве: в Верховной Раде появится темнокожий депутат

Спортсмену 28 лет, он занимается греко-римской борьбой. Родился в Киеве, его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Вырастила парня мать-украинка.





В 2016 году Белянюк завоевал серебро по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также на его счету есть победы на чемпионатах мира и Европы.