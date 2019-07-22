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Первый на постсоветском пространстве: в Верховной Раде появится темнокожий депутат

23.07.2019 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Олимпийский борец Жан Белянюк баллотировался от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Темнокожий депутат на постсоветском пространстве появится впервые.

Спортсмену 28 лет, он занимается греко-римской борьбой. Родился в Киеве, его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Вырастила парня мать-украинка.

В 2016 году Белянюк завоевал серебро по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также на его счету есть победы на чемпионатах мира и Европы. 
 
 
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Олимпийский борец Жан Белянюк баллотировался от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Темнокожий депутат на постсоветском пространстве появится впервые.
 
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