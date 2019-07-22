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Первый на постсоветском пространстве: в Верховной Раде появится темнокожий депутат
Источник материала: Партизан
Олимпийский борец Жан Белянюк баллотировался от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Темнокожий депутат на постсоветском пространстве появится впервые.
Спортсмену 28 лет, он занимается греко-римской борьбой. Родился в Киеве, его отец погиб в Руанде во время гражданской войны. Вырастила парня мать-украинка.
В 2016 году Белянюк завоевал серебро по греко-римской борьбе на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро. Также на его счету есть победы на чемпионатах мира и Европы.
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Олимпийский борец Жан Белянюк баллотировался от партии «Слуга народа» Владимира Зеленского. Темнокожий депутат на постсоветском пространстве появится впервые.
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