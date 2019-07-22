Россия не собирается компенсировать Беларуси потери из-за налогового маневра









Об этом в интервью РИА «Новости» на днях заявил заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин. Впрочем, он добавил, что может идти речь о содействии Беларуси в смягчении последствий при осуществлении налогового маневра, подчеркнув, что вопрос о таком содействии находится в проработке и «будет решен комплексно».





В комплексе с чем решается этот вопрос, он не уточнил, но ранее российские чиновники неоднократно заявляли, что это зависит от решения стратегических вопросов по интеграции двух стран. То есть, Беларусь должна пойти на бОльшее сближение с РФ, тогда она получит деньги.





Решить все вопросы по интеграции намечено в декабре 2019 года. Такое предложение сделал глава Беларуси Александр Лукашенко в ходе встречи с главой РФ Владимиром Путиным на прошлой неделе в Санкт-Петербурге.





8 декабря исполняется 20 лет "союзному договору", и к этому сроку, как считает Лукашенко, надо снять все вопросы, которые есть, после чего подписать программу по стратегии совместных действий.





Встреча же в Санкт-Петербурге прошла безрезультатно. При этом Лукашенко заявил, что президенты уже решили все «то, что намечали», и «выполнили свою миссию». Он сообщил, что в настоящее время имеется программа совместных действий и куча текущих проблем, причем программа по правительственным оценкам, согласована на 80–90%.





Лукашенко подчеркнул, что, по его мнению, без решения конкретных вопросов говорить о стратегии просто смешно.





Владимир Путин свое мнение по поводу рассуждения Лукашенко не высказал. Но министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой заявил, что позиции согласованы на 80%, причем несогласованные вопросы носят принципиальный характер. Он не уточнил, в чем состоит принципиальность, но, по-видимому, в том, что их решить могут только главы государств.









Таким образом, на переговорах Беларуси и России сложилась странная ситуация: существуют вопросы, ответы на которые искать, похоже, некому. Президенты кивают на правительство, а правительство отсылает к президентам.