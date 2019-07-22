Кокорин и Мамаев будут работать в швейном цеху за $150 в месяц









Форварду питерского "Зенита" Александру Кокорину и хавбеку "Краснодара" Павлу Мамаеву нашли работу в исправительной колонии ИК-4 в Белгородской области, куда футболистов недавно доставили по этапу из СИЗО "Бутырка".





Как выяснила журналистка "Вестей" Ольга Скабеева, спортсмены будут работать в швейном тюремном цеху. Научиться шитью они не успеют - поэтому будут шесть дней в неделю по 8 часов упаковывать одноразовые костюмы. Кокорину и Мамаеву будут платить зарплату в 11 280 рублей, 9300 за вычетом налогов.





Журналистка постоянно припоминала многомиллионные контракты футболистов и максимально подробно показала их жизнь в колонии.









Как сообщалось ранее, в пенитенциарном учреждении есть футбольная коробка, обнесенная колючей проволокой. Кокорин и Мамаев с удовольствием гоняют там мяч.





"Это огромное чудо, что поле здесь есть, - заявил Кокорин. - Мне кажется, оно не во всех колониях находится. Понятно, что там нет стадиона огромного масштаба, но то, что здесь есть поле такого качества и такой спортивный городок - я был в восторге лично".





Кокорин и Мамаев живут в бараке для благонадежных - тех, кто не нарушает правил. С ними в одной комнате живут малолетний убийца, парень, которого посадили по 228 статье (наркотики) и еще один, сидящий за мошенничество в особо крупных размерах. Интернета нет, зато есть храм, библиотека и телефон.





Также удалось выяснить, что футболисты хорошо едят, но следят за весом. Хотя рацион в колонии - перловый суп с мясом, котлета, макароны, кисель - заметно отличается от чеков из "Кофемании", где заключенные последний раз погуляли на широкую ногу.





"Колония дает понимание о том, что за твое содеянное ты находишься здесь, и ты исправляешься, - отметил Кокорин. - Вот у меня такого понимания не было. Естественно, какие-то ценности, которые были, ты просто еще больше понимаешь, чем тебе ценна жизнь. Чем ты хочешь заниматься. Как ты скучаешь по родным и близким. Лишний раз уже никуда не пойдешь, уже подумаешь, надо тебе это или нет. Даже в выходной".





Кокорин и Мамаев с середины октября прошлого года находились в СИЗО "Бутырка" по обвинениям в хулиганстве и нанесении побоев в рамках уголовного дела о драках в центре Москвы. Оба инцидента, запечатленные камерами видеонаблюдения, вызвали широкий общественный резонанс. От рук футболистов пострадали водитель одной из ведущих Первого канала Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор ФГУП "НАМИ" Сергей Гайсин.









В мае суд признал обоих виновными и приговорил футболистов к реальным срокам. Павел Мамаев выйдет на свободу 6 ноября этого года. Кокорин - 7 декабря.