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Женщина с инвалидностью из Гомеля в знак протеста против нищеты предприняла попытку суицида

23.07.2019 09:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

42-летняя гомельчанка Наталья Василенко в своем видеообращении, которое она разместила в Фейсбуке, объявила о намерении совершить самоубийство в знак протеста против политики власти в отношении к ней. Она намеревалась выпить большую дозу лекарств, но ее знакомые вызвали милицию. С помощью сотрудников МЧС, сотрудники милиции проникли в квартиру и помешали Наталья реализовать свой план.

Женщина с инвалидностью из Гомеля в знак протеста против нищеты предприняла попытку суицида
 Василенко пояснила, что на этот отчаянный шаг ее подтолкнуло жизненная ситуация. Женщина три года назад перенесла инсульт, после которого ей дали III группу инвалидности. Из -за многочисленных противопоказаний по работе, Наталья Василенко не может устроиться на работу. Ежедневно она должна принимать лекарства чтобы поддержать здоровье. После необходимых выплат за арендное жилье и минимальные лекарства, у нее не остается денег на полноценное питание и реабилитацию.

В ответ власти оказывают на нее психологическое давление. В прошлом году на сайте газеты "Советский район" появилась статья, где автор прямо назвал ее симулянткой, обвинил в нежелании работать и посоветовал отказаться от группы инвалидности, чтобы сняли все ограничения по работе. Несколько месяцев назад Наталье по ее просьбе сняли инвалидность и прекратили выплаты. Теперь она не имеет средств к существованию.
 
 
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42-летняя гомельчанка Наталья Василенко в своем видеообращении, которое она разместила в Фейсбуке, объявила о намерении совершить самоубийство в знак протеста...
 
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