Женщина с инвалидностью из Гомеля в знак протеста против нищеты предприняла попытку суицида

Василенко пояснила, что на этот отчаянный шаг ее подтолкнуло жизненная ситуация. Женщина три года назад перенесла инсульт, после которого ей дали III группу инвалидности. Из -за многочисленных противопоказаний по работе, Наталья Василенко не может устроиться на работу. Ежедневно она должна принимать лекарства чтобы поддержать здоровье. После необходимых выплат за арендное жилье и минимальные лекарства, у нее не остается денег на полноценное питание и реабилитацию.



В ответ власти оказывают на нее психологическое давление. В прошлом году на сайте газеты "Советский район" появилась статья, где автор прямо назвал ее симулянткой, обвинил в нежелании работать и посоветовал отказаться от группы инвалидности, чтобы сняли все ограничения по работе. Несколько месяцев назад Наталье по ее просьбе сняли инвалидность и прекратили выплаты. Теперь она не имеет средств к существованию.