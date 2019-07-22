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Отец Хабиба рассказал о тактике на бой с Порье
Источник материала: Tut.by
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет работать коленями в поединке против американца Дастина Порье. Об этом в
«Хабиб растет в ударной технике, — сказал специалист. — У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике».
«Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке; боксер выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус. Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба, он и сам это знает. У нас же для каждого поединка есть своя изюминка, но главное — это тотальный контроль и отключение соперника», — добавил Нурмагомедов-старший.
В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений.
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Бой между Нурмагомедовым и Порье пройдет 7 сентября в Абу-Даби на турнире UFC 242.
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