Отец Хабиба рассказал о тактике на бой с Порье

Источник материала: Tut.by

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов будет работать коленями в поединке против американца Дастина Порье. Об этом в интервью ТАСС заявил отец и тренер российского бойца смешанного стиля (ММА) Абдулманап Нурмагомедов.



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«Хабиб растет в ударной технике, — сказал специалист. — У нас уже есть домашние заготовки, сюрпризы для Дастина Порье. В середине второго — начале третьего раунда вы их увидите. У нас будут сюрпризы по ударной технике».

«Почему бы Хабибу не поработать ногами, коленями? У него хорошие удары получаются с колена в прыжке; боксер выбирает дистанцию, а с дистанции в прыжке можно подготовить хороший удар в корпус. Дастину говорят, что он не сможет устоять на ногах против Хабиба, он и сам это знает. У нас же для каждого поединка есть своя изюминка, но главное — это тотальный контроль и отключение соперника», — добавил Нурмагомедов-старший.

В активе Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения в ММА. На счету Порье 25 побед и пять поражений.