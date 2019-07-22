Проверка на рак. Какие заболевания обнаруживает скрининг

Источник материала: Tut.by

Польза ранней диагностики различных заболеваний у человека, в том числе и онкологических, неоспорима. Ведь чем раньше обнаружена болезнь, тем легче ее полностью излечить. Правда, сегодня нередко путают понятия скрининга и ранней диагностики, ставя между ними знак равенства, но это разные понятия. Ведь далеко не все виды злокачественных опухолей можно обнаружить в самом начале их развития. О том, почему скрининг распознает не все виды рака, какие привычные методы диагностики нельзя отнести к методам скрининга, «АиФ» рассказал д.м.н., доцент, заведующий онкохирургическим отделением опухолей кожи и мягких тканей Московского клинического научного центра им. А.С. Логинова ДЗМ Константин Титов.



Фото: burst.shopify.com

Что такое скрининг и ранняя диагностика рака?

Скрининг — это массовое обследование практически здорового населения без всяких симптомов (признаков) опухоли с целью максимально раннего выявления рака на самой начальной стадии или предрака.

Метод скрининга должен быть дешевым, точным и доступным для широкого обхвата населения.

Ранняя диагностика рака — это выявление опухоли на приеме у врача на ранней стадии при наличии начальных клинических симптомов болезни.

Всего пять вариантов

На сегодняшний день доказанный эффективный скрининг есть только для четырех определенных видов рака. Это рак толстой и прямой кишки (колоректальный рак), рак молочной железы, рак шейки матки и частично рак легкого (для курильщиков со стажем). В каждом из этих случаев можно выделить группу риска — таким людям скрининг поможет больше, чем навредит. И в этом случае польза от поиска на бессимптомных и ранних стадиях будет более высокой.

Ранние стадии рака шейки матки выявляют во время осмотра у гинеколога в поликлинике или женской консультации. Для этого врач берет два анализа — мазок с шейки матки и цервикального канала по Папаниколау для цитологического исследования, а также тест на определение наличия онкогенных типов вирусов папилломы человека. Периодичность выполнения таких процедур следующая: мазок с шейки матки один раз в три года женщинам в возрасте 21-29 лет. В возрасте 30-65 лет к этому мазку надо выполнять тест на выявление онкогенного вируса папилломы человека. Такой подход может снизить смертность от рака шейки матки на 70%.

Для скрининга рака молочной железы достаточно проходить регулярно маммографию. Большинство врачей мира советуют начинать регулярные аппаратные исследования с 40 лет, периодичность проверок должна быть не реже раза в год. Стоит помнить, что УЗИ или осмотр врачом к методам скрининга не относятся. Такой подход может снизить смертность от рака молочной железы на 30%.

При выявлении высокого риска наследственного рака молочной железы, при наличие мутаций в онкогенах ВRCA-1, ВRCA-2 или СНЕК-2, может быть назначена МРТ молочных желез с внутривенным контрастированием.

Для скрининга колоректального рака с 50 лет рекомендована колоноскопия (эндоскопическое внутрипросветное исследование толстой кишки), каждые 5-10 лет и сдачей анализа кала на скрытую кровь. Второе обследование надо выполнять с периодичностью 1 раз в год. Если скрытая кровь в кале будет обнаружена, надо обязательно пройти колоноскопию. Этот простой алгоритм поможет снизить смертность от данного вида рака на 15%.

Скрининг рака легкого осуществляется при проведении низкодозовой компьютерной томографии органов грудной клетки. Скрининг рекомендуют проходить людям в возрасте 55-74 года, у которых риск рака легкого выше среднего. Обычно к группе риска относят заядлых курильщиков со стажем курения 30 пачко-лет (1 пачка сигарет в день на протяжении 30 лет). Флюорография или рентгенография органов грудной клетки методами скрининга ни в одной стране мира не являются!

Меланома кожи — одна из агрессивных и быстро развивающихся форм злокачественных опухолей. С одной стороны, казалось бы, это опухоль наружной локализации и поэтому не должно возникать проблем с ее распознаванием, т.к. все родинки и пигментные пятна на виду и хорошо видны при осмотре. С другой, ее нередко можно и не заметить. К группе риска по меланоме кожи можно отнести людей со светлой кожей, блондинов и рыжеволосых с серо-голубыми и зелеными глазами, со множеством родинок и веснушек на коже, а также тех, кто хотя бы раз получал солнечные ожоги кожи, особенно в детском и молодом возрасте и тех, чьи кровные родственники болели меланомой. Раннюю диагностику меланомы можно проводить у всех людей со светлой кожей, вне зависимости от того, в группе риска они или нет.

При этом основное место в ранней диагностике меланомы занимает самообследование. Надо очень внимательно изучать все свои участки тела, включая кожу спины, задней поверхности ног и головы, используя зеркало или привлекая к осмотру родственников. Меланому при внимательном осмотре можно найти на ранней стадии, что снижает смертность сразу на 63%.

Предварительно стоит изучить фотографии ранней меланомы в интернете на специальных медицинских порталах. Визуальный осмотр родинки должен учитывать 5 факторов: асимметрию пигментного образования

неровность его границ,

неравномерность окраски (разные цвета),

диаметр 6 мм и более

изменение образования в размерах, форме и цвете.

Если есть 4-5 признаков, надо как можно быстрее обращаться к врачу. Дерматолог или онкодерматолог проведет визуальный осмотр, выполнит дерматоскопию всех подозрительных образований (исследование с помощью оптического прибора, увеличивающий изображение родинки в 10 и более раз). Это повышает вероятность обнаружить раннюю форму меланомы до 90%. Также по показаниям можно взять биопсию для морфологического исследования.

Семейный наследственный фактор

Раннюю диагностику надо практиковать и подбирать соответствующие методы в первую очередь тем, у кого в семье у кровных родственников первой и второй линии, т.е. мамы и папы, брата и сестры, бабушки и дедушки, были случаи онкологических заболеваний. План действий стоит обсудить с генетиком (слать кровь на мутации онкогенов) и онкологом (подобрать индивидуальный план обследований), не дожидаясь появления первых симптомов опухоли.

Спорный скрининг

Сегодня нередко мужчинам приписывают необходимость проходить скрининг на рак простаты — его пытаются определить сдачей анализа на ПСА. При этом исследования по данному вопросу показывают, что эффективность данного метода на самом деле небольшая и к снижению смертности от этого рака не приводит. Гипердиагностика по данному вопросу не всегда на пользу. Потому что выявление тех опухолей, которые, весьма вероятно, не стали бы проявляться клинически, не стоит потенциального риска напрасной биопсии (когда обследуют доброкачественное образование) и последующего сложного лечения — операций, лучевой терапии и т.д.

Поэтому большинство специалистов сегодня рекомендует обсудить с мужчинами в возрасте от 50 до 70 лет возможность скрининга, учитывая все индивидуальные риски. Если о рисках вам не было рассказано и решение о такой диагностике было принято не вами, то назвать это скринингом на рак не совсем правильно.