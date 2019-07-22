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В Пружанском районе фура насмерть сбила пешехода
Источник материала: Tut.by
Мужчина погиб под колесами большегруза в Пружанском районе. Об этом
Происшествие случилось 22 июля, около 05.00. По предварительной информации, 59-летний водитель фуры MAN двигался по трассе Р85 Слоним — Высокое и на 78-м километре дороги совершил наезд на 47-летнего мужчину, который шел посередине полосы в попутном направлении.
В результате ДТП пешеход от полученных травм умер на месте происшествия.
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Происшествие случилось 22 июля, около 05.00, на трассе Р85 Слоним - Высокое.
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