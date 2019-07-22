Brlrl-brlrl. Витас исполнил свой самый вирусный хит на модном европейском фестивале

Источник материала: Tut.by

Эстрадный певец Витас приехал на самый крупный в Европе фестиваль электронной музыки Tomorrowland и исполнил песню «Седьмой элемент» — да-да, тот самый вирусный хит, который в нулевых гремел из каждого утюга и породил множество пародий.



Фото: Facebook/TimmyTrumpet

Кажется, что российский и украинский певец Витас становился героем мемов, когда еще не существовало слова «мемы». Вспомните, например, его старый хит «Седьмой элемент», манеру исполнения и все эти Aha, aha, hahaha, hahaha-ha, Brlrl, brlrl, haha. Запись его выступления с этим треком в эфире телеканала «РТР» в начале века сразу стала вирусной — и ее даже показали на американском ТВ.

Вот 10-часовая версия «Седьмого элемента» (вдруг вам совсем нечем заняться).

А вчера с этим треком Витас приехал на модный фестиваль Tomorrowland в Бельгии. На сцену его пригласил австралийский диджей Тимми Трампет. Он предложил Витасу спеть под ремикс «Седьмого элемента». Как и в эфире «РТР», на бельгийскую сцену эпатажный исполнитель вышел в космическом костюме с высоким воротом и футуристичным шлемом. Многотысячная аудитория фестиваля сразу же узнала композицию и тут же начала подпевать музыканту, делая языком колоритное Brlrl-brlrl. Не верите?

Кстати, если захочется подпевать, вот, собственно, весь текст песни:

Я пришел дать эту песню (4X). Aha, aha, hahaha, hahaha-ha… Brlrl, brlrl, haha! Aha, aha, hahaha, hahaha-ha… Brlrl, brlrl, haha!

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