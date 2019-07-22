Что делать с ненужной одеждой: три способа избавиться от вещей и заработать

Источник материала: Аргументы и факты

Практически каждый предмет гардероба рано или поздно перестает быть актуальным. Туфли вышли из моды, джинсы предательски не застёгиваются, а платье просто надоело. С другой стороны, выбрасывать наряды рука не поднимается: это неэкологично, к тому же маленькие джинсы кому-то могут быть в самый раз, да и надоевшее платье с немодными туфлями — тоже. Рассказываем, как с пользой избавиться от ненужной одежды.

После ношения — продать

Самый выгодный, но и самый кропотливый способ — это продать надоевшие вещи на сайте бесплатных объявлений. Сразу предупредим: это не так просто, как может показаться на первый взгляд. Во-первых, надо как следует сфотографировать одежду с разных ракурсов. Во-вторых, подробно описать достоинства и недостатки вещи (не пытайтесь утаить, что на платье разошелся шов, а на туфлях стерлись набойки, при встрече с покупателем это все равно вскроется).

В-третьих, желающих продать сумку, брючный костюм или кроссовки очень много, соответственно, с каждым новым объявлением от других продавцов ваша публикация будет опускаться все ниже и ниже. То есть разместить объявление и ждать шквала звонков от заинтересованных покупателей не получится. Объявление придется время от времени поднимать, это тоже отнимает время.

Кстати, о шквале звонков. Сайты интернет-барахолок часто используют как бесплатные базы данных всевозможные салоны красоты, мошеннические «инвестиционные организации», банки и т. п., ведь там указано ваше имя, номер телефона, а еще район обитания. Для таких контор этого достаточно, чтобы без конца звонить вам с предложениями бесплатных косметических процедур (на самом деле — очень даже платных), инвестиционных инструментов с невероятной доходностью и кредитов с очень низкой ставкой. Это тоже отнимает время, а еще нервы. Лучше всего обезопасить себя, используя для объявлений другую сим-карту. Или как минимум указывайте в публикациях не свое настоящее имя. Когда вам позвонят из очередного спа-салона, назовут Аделаидой и сообщат, что этот номер оставила ваша близкая подруга, вы будете точно знать, что это ложь. Напомните своему собеседнику, что он нарушает закон о персональных данных, еще один такой звонок — и вы будете жаловаться в соответствующие органы. После такого заявления настойчивые звонки от данного салона красоты прекращаются навсегда, проверено.

Кроме сайтов бесплатных объявлений попробовать продать надоевшую одежду можно в профильных группах в социальных сетях (там даже не понадобится указывать мобильный номер). В отличие от интернет-барахолок в таких пабликах есть полезная функция, когда покупательницы публикуют объявления из серии: «Ищу коричневые сандалии на платформе, 38 размер. Девочки, предложите варианты». Здесь не нужно бесконечно публиковать и поднимать свои объявления — следи за чужими. С другой стороны, конкуренция тут выше, да и нужный запрос можно попросту не увидеть.

Что такое одежда второго слоя? Подробнее

Отнести в секонд-хенд

Секонд-хенды уже давно не являются магазинами «безродной» одежды для бедных. Сегодня в них можно найти премиальные вещи, иногда даже с бирками. С ростом популярности осознанного потребления растет и популярность «секондов».

Если времени и желания без конца поднимать публикации на сайтах бесплатных объявлений нет, надоевшие вещи можно отнести в магазин такого формата. Конечно, доход будет ниже, чем в случае прямой продажи, но зато вы сделаете это быстро и гарантированно сдадите всю одежду за один раз (разумеется, при условии, что одежда имеет товарный вид).

Отнести на обменную вечеринку

А это более востребованный и приятный способ подарить одежде вторую жизнь, очень популярный в Европе — дань все той же моде на осознанное потребление.

Выглядят такие обменные вечеринки следующим образом: девушки договариваются собраться в определенное время в определенном месте (как правило, у кого-то дома или в антикафе с почасовой оплатой) и принести с собой надоевшую одежду, обувь, аксессуары. Можно объявить ценник за каждую вещь, можно устроить распродажу типа «все по 500», а можно просто обменяться с другими девушками. Такие вечеринки имеют не только тесный «дружеский» формат: в крупных городах они организовываются для всех желающих, за участие нужно внести символическую плату. Информацию об этих событиях можно найти в группах города/района или профильных сообществах в соцсетях.

Получить скидку за старье

Некоторые магазины предлагают купон на скидку в обмен на старые вещи. Это опять же следствие заботы об экологии. Чтобы получить скидку, нужно принести в магазин любую ненужную одежду (набивать целый мешок необязательно, достаточно одного предмета) и обменять ее на купон. Производитель переработает надоевшие вещи, а вы сможете обновить гардероб с дисконтом.