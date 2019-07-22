Гермионы на него нет. Почему «Гарри Поттер» Дэниел Рэдклифф боится женитьбы

Источник материала: Аргументы и факты

«Вечно молодому Гарри Поттеру» – актеру Дэниелу Рэдклиффу исполняется уже 30 лет.

Карьеру начал с обезьяны

Дэниел Рэдклифф, которого позже все будут звать «ну, тот, который Гарри Поттер», родился в семье, где мама работала агентом по подбору актеров, а папа – литературным агентом. Такой расклад более типичен для жителей Голливудских холмов. Но семья Рэдклиффов обитала в старом, чопорном Лондоне. А сам Дэниел с малолетства лелеял мечту стать рекордсменом в игре в крикет и завоевать для своей родной Великобритании все возможные кубки. Но уже в 5 лет мальчик вышел на сцену в детском спектакле. Играл Рэдклифф обезьяну. За спектаклем вскоре последовало кино – Рэдклиффу досталась роль в фильме про фокусника Дэвида Копперфилда. Надо заметить, что картина снималась для телеканала, на котором работала мама актера.

Съемки закончились, а перед маленьким Дэвидом уже маячил новый кастинг – друзья родителей, тоже агенты, активно искали главного героя для экранизации книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Говорят, что как только они увидели Дэвида, все остальные просмотры были отменены. Даже сама писательница, взглянув на мальчика, признала, что он и есть «настоящий Гарри Поттер». Контракт с Рэдклиффом и его родителями был подписан. Срок его составлял – ни много ни мало – целых 10 лет.

После выхода на экраны первого фильма о маленьком волшебнике Дэниел проснулся знаменитым на весь мир. Толпы фанатов, постоянные съемки, папарацци, отслеживающие каждый шаг парня. А вот в школе, в которой учился Рэдклифф, мальчишку невзлюбили. Дразнили, обижали только за то, что он снимается в кино. В итоге родители забрали сына и перевели в другое учебное заведение.

Звезда-коротышка

Интересно, что за первую картину Рэдклифф получил всего 150 тысяч евро, тогда как кассовые сборы «Гарри Поттера» составили аж миллиард. Конечно, для маленького мальчика и это много, но для актера, сыгравшего главную роль – совсем мало. Для сравнения – за последнюю часть Дэниелу заплатили 8 миллионов евро. Рэдклифф отработал 10-летний контракт по полной. Он никогда не опаздывал на съемки, ни разу не сорвал график. Только единожды попросил у режиссера выходной на два дня, когда очень сильно заболел. Он выполнял всё, что от него требовалось на съемочной площадке. Дэвид не мог только сам делать сложные трюки, потому что с детства страдает достаточно редким заболеванием – диспраксия. Это болезнь опорно-двигательного аппарата, которая проявляется в нарушении координации. Даже шнурки на ботинках он завязывал с трудом – тут уж не до головокружительных пируэтов на метле во время игры в квиддич. Но в реальной жизни Рэдклифф гораздо больше страдал не от раскоординированности, а из-за своего маленького роста. Сейчас – во взрослом возрасте – его рост всего 165 сантиметров. Зато во время съемок саги о мальчике-волшебнике невысокий рост вылился в преимущество, особенно в последних фильмах – ведь актер продолжал играть школьника.

Жизнь после Поттера

В 2012 году начался новый этап в его судьбе – жизнь после Гарри Поттера. В 18 лет Дэниел Рэдклифф, благодаря поттериане уже был миллионером. По некоторым оценкам, его состояние на тот момент составляло 35 миллионов долларов. В своих многочисленных интервью Дэниел уверял всех, что деньги его совсем не испортили, он даже с миллионами остался простым мальчишкой, каким и был всегда.

Вот только в 20-летнем возрасте этот простой мальчишка начал прикладываться к бутылке. Позже актёр вынужден был признать, что тогда он практически стал алкоголиком, потому что часто мог опорожнить целую бутылку алкоголя в гордом одиночестве. Оказавшись почти на краю, Дэниел смог взять себя в руки и полностью отказался от спиртного. Сейчас он даже по праздникам пьет только безалкогольные напитки.

Дэниела расстраивало то, что многие режиссеры и продюсеры видели в нем лишь его персонажа из «Гарри Поттера», поэтому ему либо предлагали похожие сценарии, либо вообще не хотели брать на роль. Тогда Рэдклифф из всех предложений, которые ему присылались, стал выбирать кардинально противоположные своему волшебному герою. Он играл злодеев, агента ФБР, врача и даже труп. Но пока ни один из фильмов актера так и не стал в один ряд с «Гарри Поттером».

Чтобы не зацикливаться на карьере и не расстраиваться из-за некоторых неудач на съемках, Рэдклифф нашел себе хобби – часть свободного времени он посвящает игре на бас-гитаре, часть – компьютерным играм, и еще часть времени выделяет на занятие благотворительностью. Он часто помогает детям с аутизмоми и спонсирует фонды, которые отстаивают права секс-меньшинств.

Самого Рэдклиффа тоже не раз подозревали в принадлежности к меньшинствам, но он всегда опровергал эти слухи – ведь у актера случались романы с актрисами. Дэниел говорит, что если и женится, то в жены выберет только актрису. Почему до сих пор не выбрал? По его словам, долгое время девушек в этой сфере, относящихся к нему серьезно, просто не попадалось. Сейчас Дэниел уже несколько лет встречается с актрисой Эрин Дарк. Свадьба «Гарри Поттера» намечалась еще на 2017 год, но до сих пор Рэдклифф так и не решился надеть на свой палец обручальное кольцо. Почему? Он говорит, что слишком сильно боится связывать себя такими крепкими узами. Но Эрин пока его не бросает: она уверена, что Гарри Поттер когда-нибудь все-таки вырастет и превратится из волшебного мальчика в прекрасного мужа.