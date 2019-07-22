Выкинь и забудь. Каких вещей не должно быть в гардеробе женщины старше 40

Источник материала: Аргументы и факты

Каждая женщина имеет право носить то, что ей нравится, но, если ваш возраст приблизился к отметке 40+ и вы не хотите выглядеть смешно или случайно прибавить себе пару лет, лучше хорошенько изучить собственный гардероб и избавиться от вещей с «сомнительной репутацией». От чего нужно отказаться и почему, объясняет стилист-имиджмейкер Анна Эрнандес-Ранера.

Убрать из гардероба: Обтягивающие вещи. Сегодня многие женщины старше 40 следят за внешностью и, конечно, могут позволить себе даже такую одежду, но, если фигура далека от идеала, придется немного скорректировать собственный гардероб.

Добавить в гардероб: Лучше выбирать полуприлегающие силуэты или прямой крой. Это не только поможет скрыть несколько лишних сантиметров, но и подчеркнет актуальность вашего образа.

Только, пожалуйста, не путайте прямой крой с оверсайзом, последний подразумевает под собой вещи на несколько размеров больше.

Убрать из гардероба: Мини-юбки! Дело не только в том, что колени, как и зона декольте или кожа на локтях, выдают наш возраст, это вульгарно, пошло и часто не соответствует статусу женщины.

Добавить в гардероб: Замените мини на юбки чуть ниже колена или длины миди, которая сейчас очень актуальна. Если вы считаете, что такие модели вам не идут, скорее всего, вы просто неправильно подбираете длину изделия. Идеальная юбка или платье должны заканчиваться в узкой части голени.

Убрать из гардероба: Брюки (юбки) с заниженной талией. Эта старомодная посадка не только исказит пропорции вашей фигуры в худшую сторону, но и сообщит окружающим, сколько вам лет на самом деле, ведь подобные вещи уже давно не в моде.

Добавить в гардероб: Отныне и навсегда свои симпатии нужно отдать средней или высокой посадке. Во-первых, это актуальная классика. Во-вторых, вы обязательно получите бонус в виде визуально удлинённых ног.

Убрать из гардероба: Старомодные украшения, особенно комплекты, например, серьги, кольцо и кулон в одном стиле.

Добавить в гардероб: Сочетайте между собой разные аксессуары, именно так делают сегодня все современные женщины.

Убрать из гардероба: Футболки с котиками, зайчиками и прочими милыми принтами. Оставьте их подросткам, в крайнем случае — носите дома, когда вас никто не видит.

Добавить в гардероб: Все элементарно — замените котиков и зайчиков на обычные светлые однотонные футболки из хлопка. Если хлопок вас не устраивает, обратите внимание на модели из вискозы или шелка. Они выглядят современно и элегантно.

Убрать из гардероба: Тонкие трикотажные кофточки. Они подчеркнут и усилят даже небольшой животик или складки на спине. Посмотрите на себя сзади в такой вещи и подумайте, хотите ли вы, чтобы окружающие тоже это видели.

Добавить в гардероб: Неидеальные части вашего тела прекрасно скроет жакет прямого силуэта, обязательно приобретите эту нужную вещь.

Убрать из гардероба: Укороченный, приталенный жакет.

Добавить в гардероб: Лучше выбирать современный классический крой. Чуть удлиненный, прямой или полуприталенный. Главное, помните, что жакет не должен заканчиваться на самой широкой линии бедра. Лучше выбирать длиннее на 3-4 см, чтобы визуально «скинуть» 3-4 кг.

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Убрать из гардероба: Потертые джинсы и модели с вышивками — это тоже прошлый век. Более того, потертости зрительно увеличивают то место, на котором они располагаются, и делают образ в целом неаккуратным.

Добавить в гардероб: Лучше приобретите однотонные синие, серые или черные джинсы. Не хотите джинсы? Тогда вам подойдут полуприлегающие брюки.

Убрать из гардероба: «Бабушкины» туфли с круглым носом на удобной платформе.

Добавить в гардероб: Сегодня есть много удобной и, главное, современной обуви: лоферы, кроссовки, челси и т. д. Когда вы в очередной раз захотите купить новую пару туфель, спросите себя: сколько лет той женщине, которая выбрала эту обувь? Вы точно хотите с ней ассоциироваться?

P. S.: Наш образ — это не только одежда, поэтому навсегда забудьте о прическах с рваными кончиками. Сегодня стрижка должна иметь либо прямой, либо натуральный срез. «Перья» или «рваные концы» превратят вас в тетку, которая не меняла стиль со времен молодости.

Мой совет — посмотрите современные фотографии причесок в интернете и сохраните их в телефоне, а когда в следующий раз придете к мастеру, покажите ему, что именно вы хотите сделать со своими волосами.