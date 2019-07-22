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В Костюковичском районе Saab влетел под прицеп трактора: два человека погибли, три пострадали

23.07.2019 11:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Два человека погибли, еще три получили травмы в аварии, которая произошла утром 23 июля в Костюковичском районе, сообщила официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.


По предварительной информации, около 09.00 на трассе Костюковичи — Климовичи вблизи деревни Муравилье Saab при обгоне поворачивающего налево трактора влетел под его прицеп. Трактор от удара опрокинулся.

В результате ДТП 27-летний водитель и 24-летний пассажир легковушки от полученных травм умерли на месте происшествия. Еще два 24-летних пассажира Saab и 55-летний тракторист с различными травмами госпитализированы.


На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 
 
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Устанавливаются все обстоятельства аварии, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 
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