|
В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Президент подписал закон об изменении документа
Источник материала: Tut.by
В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Александр Лукашенко сегодня подписал закон об изменении в этот документ,
Среди изменений — нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника
Нанимателей также обязали отпускать мужчин в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней.
Белорусам, которые находятся в отпусках, разрешили работать по совместительству полный рабочий день.
Некоторые изменения касаются дистанционной работы — фрилансерства. Дистанционной работой считается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя.
На дистанционных работников распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, как и на специалистов, которые трудятся на территории нанимателя.
Изменения вступят в силу через полгода после официального опубликования документа.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Александр Лукашенко сегодня подписал закон об изменении в этот документ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)