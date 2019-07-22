В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Президент подписал закон об изменении документа

Источник материала: Tut.by

В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Александр Лукашенко сегодня подписал закон об изменении в этот документ, сообщает пресс-служба президента. Среди изменений — нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю. Работодателей обязали предоставлять мужчинам кратковременный неоплачиваемый отпуск при рождении ребенка — до 14 дней.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Напомним, обсуждать изменения в Трудовой кодекс в парламенте начали год назад. А 26 июня этого года депутаты приняли во втором чтении законопроект по изменению этого документа. По сравнению с первой версией законопроекта, которую утвердили еще в прошлом году, в нынешней появились некоторые нововведения. К примеру, власти намерены ограничить материальную ответственность работника, а нанимателей хотят обязать заключать долгосрочные контракты с добросовестными специалистами.

Среди изменений — нанимателям разрешили временно переводить работников на другую работу, в том числе к другому нанимателю, на срок до 6 месяцев в течение календарного года. Для этого нужно письменное согласие работника

Нанимателей также обязали отпускать мужчин в кратковременный отпуск при рождении ребенка — до 14 дней.

Белорусам, которые находятся в отпусках, разрешили работать по совместительству полный рабочий день.

Некоторые изменения касаются дистанционной работы — фрилансерства. Дистанционной работой считается выполнение трудовой функции, определенной трудовым договором, с использованием коммуникационных и информационных технологий вне места нахождения нанимателя.

На дистанционных работников распространяются нормы продолжительности рабочего времени и времени отдыха, как и на специалистов, которые трудятся на территории нанимателя.

Изменения вступят в силу через полгода после официального опубликования документа.