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Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии

23.07.2019 12:03 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии
shutterstock.com

40 — 55 лет иногда называют второй молодостью: медицина развивается, продолжительность жизни Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсиирастет, новые профессии, не требующие физической выносливости, появляются. Тем не менее, у этого возраста есть серьезные отличия по сравнению с предшествующим ему периодом до 40 лет. Особенно в вопросе управления личными финансами. Что же нужно делать, чтобы возраст в 40 — 55 лет был периодом возможностей, а не разочарований? "АиФ" узнал у независимого финансового консультанта Натальи Смирновой.

Не все детям

«Часто я встречаю людей в возрасте 40+, которые уже поставили крест на своей жизни и давно живут только ради детей. В том числе в отношении финансов: они всячески помогают детям, копят им на квартиры, машины, просто помогают деньгами, часто в ущерб себе. При таком подходе есть риск, что к 55 годам такие люди подойдут с нулевыми или ничтожными накоплениями, но зато с полностью обеспеченными детьми. Смогут ли дети потом финансово поддерживать родителей, которые отдали им все? Не факт», — предупреждает Смирнова. И причин тут может быть несколько:

— Дети могут не иметь достаточного дохода;

Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии В каких случаях дети платят алименты на родителей?

— У детей может быть своя семья, требующая серьезных трат;

— У детей могут быть проблемы по здоровью, ограничивающие трудоспособность;

— В конце концов, не все дети имеют такие отношения с родителями, что готовы им помогать. Да, у родителей есть право требовать алименты от детей. Но, во-первых, не все родители на такое пойдут, а, во-вторых, не у всех детей официальные доходы, с которых можно брать алименты.

В связи с этим нельзя весь капитал отдавать на детей: важно помнить, что, если у вас будет пассивный доход, вы из него всегда сможете помочь детям, вместо того, чтобы надеяться на их финансовую поддержку. Определите, сколько вам нужно иметь в качестве минимальной прибавки к пенсии, чтобы поставить себе цель по накоплениям, подсказывает Смирнова.

Допустим, вы хотите дополнительно 200 рублей в месяц к пенсии, то есть 2400 в год. Вам нужно накопить капитал, который бы приносил прибыль по 2400 в год, чтобы вы изымали прибыль, а сам капитал оставался нетронутым, чтобы жить на проценты, а капитал бы был с вами пожизненно. 

Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии Какие накопительные пенсионные инструменты существуют за рубежом?

В идеале нужно хотя бы 4% от капитала в год не тратить, а реинвестировать, чтобы сохранять покупательную способность капитала, чтобы он увеличивался на уровень инфляци. 

Консервативная стратегия инвестиций на сегодня дает около 8-10% годовых, то есть можно изымать половину годового дохода, около 5%, а остальные - реинвестировать. Если в год нужно 2400 рублей, тогда, чтобы изымать эту сумму, нужен капитал в размере 48 тысяч рублей, чтобы 5% составляли как раз 2400. Далее делим 48 тысяч на количество лет до возраста, когда вы хотите выйти на пенсию (например 16), и получаем сумму, которую нужно ежегодно откладывать хотя бы на банковский вклад (в нашем случае - 3000 рублей), чтобы получить прибавку к пенсии в 200 рублей в месяц пожизненно.

Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии
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Умеренность и аккуратность

Бывают и обратные ситуации, когда у граждан в возрасте 40 — 55 лет «срывают башню» в финансовом смысле: дети вырастают, вылетают из гнезда, пенсия кажется чем-то далеким, и свободные деньги расходуются на «пожить для себя». Бесконечные путешествия, дорогие вещи и т.п. В общем, все то, в чем граждане отказывали в период повышенных расходов на детей. 

Такое поведение чревато риском подойти к 55 годам с пустыми карманами. 

«Важно помнить, что этот период в вашей жизни — не последний, и что пенсия не так уж за горами, чтобы транжирить все сейчас. Так что сперва обеспечьте себе минимальный пассивный доход уже потом пускайтесь во все тяжкие», — советует Наталья Смирнова.

Начинаем новую жизнь

А еще возраст 40 — 55 лет иногда бывает связан с поиском себя и кризисом среднего возраста, который у каждого проходит по-своему: кто-то кардинально меняет работу, кто-то — семью, кто-то вообще решает переехать в другой город/страну, говорит эксперт. 

«Ни в коем случае не призываю отказаться от таких изменений, но просто помните, что столь резкий маневр может привести к тому, что уровень финансового благополучия может существенно снизиться. Конечно, накопить себе на пассивный доход за год до ожидаемой кардинальной сменой жизни не получится, но перед подобными изменениями накопите сумму в размере хотя бы годового, а лучше 2-3-летнего размера ваших трат. Это нужно для того, чтобы была существенная заначка, которой хватит на перестройку жизни до того, как ваша финансовая ситуация стабилизируется под новые условия. И до каких-либо кардинальных перемен — спланируйте финансовые последствия этого шага, чтобы точки спрогнозировать необходимую заначку», — указывает Смирнова.

Здоровый эгоизм. Что сделать в 40-55 лет, чтобы не бедствовать на пенсии
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Перестройте капитал под вашу будущую жизнь

Ближе к 55 годам подумайте, где вы бы хотели встретить вашу пенсию. И дело не в тонкой душевной организации, а том, чтобы у вас было в запасе еще 5-10 лет до пенсии, чтобы успеть перестроить ваши активы. Вот что нужно сделать:

— Избавиться от активов, которые вам не пригодятся, которые не приносят доход (либо слишком низкий доход), либо ими будет тяжело управлять ближе к пенсии, либо вам нельзя будет иметь эти активы из-за переезда и смены гражданства;

— перевести капитал в нужную валюту;

— перевести активы в инструменты, более подходящие под планируемый образ жизни. Допустим, вы планируете постепенно начать жить на пассивный доход, то нужно постепенно перевести капитал в инструменты, которые выплачивают регулярный доход: в облигации, дивидендные акции и т.д.

Разумный баланс в инвестициях

К 40-55 годам карьера выходит на пик. За ней — и заработок, в итоге граждане задумываются об инвестировании, но многие ошибочно полагают, что впереди еще много времени, так что вполне можно рискнуть и вложить все в какой-то многообещающий стартап, в агрессивную инвестиционную стратегию и т.д.

Но ведь карьера уже на пике, не факт, что получится, если все потерять, восстановить капитал. Так что в период с 40 лет желательно придерживаться умеренной стратегии в инвестировании, а на совсем рискованные активы отводить не более 10% всех накоплений, предупреждает Смирнова.

 
 
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Каждому возрасту подходит своя финансовая модель поведения. В этот раз АиФ.ru узнал у финансового консультанта, что делать с деньгами гражданам в возрасте 40 – 55 лет.
 
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