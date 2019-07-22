ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Витебске Ford врезался в столб: потребовалась помощь спасателей

23.07.2019 11:53 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

В Витебске иномарка врезалась в столб. Заблокированную в салоне пассажирку доставали спасатели, сообщает МЧС.


ДТП произошло около одиннадцати часов вечера 22 июля на перекрестке улиц Зеленогурской и Спортивной. По предварительной информации, 23-летний водитель Ford не справился с управлением и врезался в столб. Водитель после аварии покинул машину сам, а вот 22-летняя пассажирка оказалась заблокирова в салоне.

Работники МЧС достали девушку и передали медикам. Ее отвезли в больницу с травмами.


В одном из витебских пабликов пострадавшая девушка благодарит мужчину, который ей помог перенести шок: «Огромное спасибо мужчине, который меня держал за руку! Мир не без добрых людей, и в Витебске есть настоящие джентльмены».


 
Теги: Витебск
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
ДТП произошло около одиннадцати часов вечера 22 июля на перекрестке улиц Зеленогурской и Спортивной.
 
Новости дня
Новости разные
 
Новое правительство в Греции получило вотум доверия парламента
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика