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В Витебске Ford врезался в столб: потребовалась помощь спасателей
Источник материала: Tut.by
В Витебске иномарка врезалась в столб. Заблокированную в салоне пассажирку доставали спасатели,
ДТП произошло около одиннадцати часов вечера 22 июля на перекрестке улиц Зеленогурской и Спортивной. По предварительной информации, 23-летний водитель Ford не справился с управлением и врезался в столб. Водитель после аварии покинул машину сам, а вот 22-летняя пассажирка оказалась заблокирова в салоне.
Работники МЧС достали девушку и передали медикам. Ее отвезли в больницу с травмами.
В одном из витебских пабликов пострадавшая девушка
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ДТП произошло около одиннадцати часов вечера 22 июля на перекрестке улиц Зеленогурской и Спортивной.
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