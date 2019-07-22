В Витебске Ford врезался в столб: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

В Витебске иномарка врезалась в столб. Заблокированную в салоне пассажирку доставали спасатели, сообщает МЧС.





ДТП произошло около одиннадцати часов вечера 22 июля на перекрестке улиц Зеленогурской и Спортивной. По предварительной информации, 23-летний водитель Ford не справился с управлением и врезался в столб. Водитель после аварии покинул машину сам, а вот 22-летняя пассажирка оказалась заблокирова в салоне.

Работники МЧС достали девушку и передали медикам. Ее отвезли в больницу с травмами.





В одном из витебских пабликов пострадавшая девушка благодарит мужчину, который ей помог перенести шок: «Огромное спасибо мужчине, который меня держал за руку! Мир не без добрых людей, и в Витебске есть настоящие джентльмены».



