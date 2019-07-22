Официально: Лукашенко смягчил наказание по «наркотической» 328 статье

Источник материала: KYKY

Александр Лукашенко подписал закон, который меняет Уголовный кодекс Беларуси. Главное новшество – документ смягчает нижние пределы наказаний по «наркотической» 328 статье. Об этом сообщает пресс-служба президента.

Цель закона – привести в баланс преступление и последствия из-за него. Верхние пределы наказаний по «наркотической» остались прежними. За незаконный оборот психотропов по-прежнему дают до восьми или до 15 лет – максимальные сроки, которые выбирают, исходя из тяжести проступка. А вот нижние пороги стали другими: от трех или от шести лет. Их уменьшили на два года: до этого виновных приговаривали к заключению от пяти или от восьми лет.

Ожидается, что законопроект поможет судьям разбираться в каждой отдельной ситуации более детально. Так они смогут подробно учитывать все обстоятельства, прежде чем выносить приговор. Вместе с этим документ вводит уголовную ответственность по двум категориям. Первая – за нацистские действия. Точно так же, как в случае с разжиганием расовой или любой другой социальной вражды. Вторая – за принуждение спортсмена к употреблению допинга. Даже тогда, когда сам спортсмен об этом не подозревает.