На одном концерте выступят сразу Мроя, N.R.M., ZET и VOLSKI

Источник материала: Tut.by

Необычный концерт, во время которого на одной сцене зазвучат хиты групп Мроя, N.R.M., ZET и VOLSKI, состоится 26 октября в Prime Hall .



Лявон Вольский. Фото: Марина Серебрякова, TUT.BY

Эти проекты попали в свое время и родили хиты, которые поются десятилетиями. Первая группа музыканта — Мроя — вышла на большую сцену 35 лет назад, во время фестиваля в Троицком предместье, и на долгие годы заняла место лидера отечественной рок-сцены.

25 лет назад появилась N.R.M. — популярнейшая белорусская группа рубежа тысячелетий, которая, несмотря на часто мрачные тексты, давала надежду на лучшее нескольким поколениям.

20 лет назад родилась, пожалуй, самая таинственная группа белорусской сцены — ZET.

В 2014 году изданием жесткого и бескомпромиссного альбома Hramadaznaustva Лявон Вольский презентует свой новый проект VOLSKI. В этом году проект отмечает свое 5-летие. Музыкант комментирует:

— Этот концерт будет одним из самых интересных: четыре отделения, каждое из которых полностью посвящено одной из групп. Придется вспомнить давно не звучавшие песни, проработать полноценное шоу, которое погрузит зрителя в атмосферу того или иного времени. Возможно, удастся найти в шкафу те самые костюмы.

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