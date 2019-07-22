МАРТ: брать плату за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно

Источник материала: Tut.by

Взимать оплату за самовывоз товаров из пунктов выдачи интернет-магазинов неправомерно, заявили в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. В ведомство обратили внимание на эти сборы из-за неоднократных обращений покупателей.



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Продажа товаров через интернет-магазины относится к торговле по образцам, уточняют в МАРТ. Это вид реализации чего-либо дистанционно, при котором покупатель выбирает товар на основании его описания в рекламе, каталогах, на сайте в интернете или других информационных источниках.

— Такого рода отношения регулируются Гражданским кодексом, правилами торговли по образцам и законом «О защите прав потребителей». В последнем прописано, что продавец либо изготовитель, исполнитель обязан оказывать содействие потребителю в свободном выборе товара, работы, услуги. При этом ему запрещено обусловливать покупку обязательным приобретением иных товаров, работ и услуг, а также без согласия потребителя предоставлять дополнительные платные работы и услуги, — пояснили в МАРТ.

Это значит, что продавец может предложить потребителю дополнительную платную услугу по доставке товара в указанное покупателем место или на дом. Стоимость доставки должна быть определена заранее и покупатель должен быть об этом предупрежден.

— Вместе с тем, потребитель имеет право отказаться от услуг по доставке товара и забрать его самостоятельно в месте, определенном продавцом — в офисе, магазине, пункте выдачи, на складе. Перемещение товара продавцом между своими структурными подразделениями — торговыми объектами, складами, пунктами выдачи, является составляющей технологического процесса, обеспечивающего обработку товарных потоков в рамках организации торгового процесса. Расходы на перемещение товара в таких случаях, как и иные расходы торговых организаций, связанные с организацией торгового процесса в розницу и получением прибыли от этих операций, учитываются в цене товара — торговой надбавке к отпускной цене товара. Таким образом, взимание дополнительной платы за выдачу товара в месте, определенном продавцом — объекте продавца, является неправомерным, так как дополнительные услуги по доставке товара при этом потребителю не оказываются, — заключили в министерстве.