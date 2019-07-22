Горецкая ГАИ усилит контроль на ж/д переездах

Источник материала: Горецкий вестник

С 23 по 26 июля с целью предупреждения гибели и травматизма граждан на объектах железнодорожного транспорта, Госавтоинспекция проводит комплекс профилактических мероприятий. В этот период силы сотрудников ГАИ будут направлены на отработку максимального числа железнодорожных переездов с использованием скрытого контроля и средств видеофиксации нарушений ПДД.

Железнодорожные переезды являются зонами повышенной опасности, поскольку по ним проезжают составы на большой скорости, которые не могут остановиться мгновенно. А столкновение транспортного средства с поездом — это серьезный вид дорожно-транспортных происшествий. Такие аварии, несмотря на их относительно небольшое количество, имеют, как правило, очень тяжелые последствия.

Железнодорожные переезды — опасная зона, в которой обязательно выполнение определенных правил и требований сигнализации. Шлагбаумы, барьеры, светофоры и дежурные — это не только средства ограничения, но и методы обеспечения безопасности водителей. Поэтому нарушать их сигналы нельзя.

За нарушение правил проезда железнодорожного переезда предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 51 до 102 рублей (ст. 18.15 КоАП Республики Беларусь).

Игорь Ермаков, начальник ОГАИ Горецкого РОВД