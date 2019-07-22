На перекрёстке 28 Июля и Октябрьской революции не работает светофор

Источник материала: Виртуальный Брест

Один из крупных брестских перекрёстков остался без светофорного регулирования. Водители говорят, что прошло уже два часа, как светофор отключился.





Естественно, проехать там затруднительно, пробок больших пока нет, но соблюдайте осторожность.