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На перекрёстке 28 Июля и Октябрьской революции не работает светофор
23.07.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Один из крупных брестских перекрёстков остался без светофорного регулирования. Водители говорят, что прошло уже два часа, как светофор отключился.
Естественно, проехать там затруднительно, пробок больших пока нет, но соблюдайте осторожность.
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Один из крупных брестских перекрёстков остался без светофорного регулирования. Водители говорят, что прошло уже два часа, как светофор отключился. ...
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