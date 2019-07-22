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На перекрёстке 28 Июля и Октябрьской революции не работает светофор

23.07.2019 12:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Один из крупных брестских перекрёстков остался без светофорного регулирования. Водители говорят, что прошло уже два часа, как светофор отключился.

На перекрёстке 28 Июля и Октябрьской революции не работает светофор

Естественно, проехать там затруднительно, пробок больших пока нет, но соблюдайте осторожность.

 
 
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  Один из крупных брестских перекрёстков остался без светофорного регулирования. Водители говорят, что прошло уже два часа, как светофор отключился. ...
 
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