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Известный российский сериал закрывается - он был самым продолжительным адаптированным проектом

23.07.2019 12:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российский сериал «Воронины» закрывается, 24-й сезон станет последним. О том, что сейчас идут последние съемочные дни, пишет lenta.ru со ссылкой на Instagram актрисы Екатерины Волковой.


Екатерина Волкова — слева. Фото: ctc.ru

«Сегодня последний раз мы всей семьей, целым составом Ворониных в павильоне, на нашей, уже ставшей такой родной за 10 лет, кухне», — написала звезда сериала. По ее словам, уже в августе павильон разберут, и в нем будут снимать новый проект.

Екатерина Волкова отметила, что несколько сцен сериала будут сняты в Сочи. «Но это уже немного не то, не та локация, не та атмосфера нашей маленькой квартирки в Москве», — добавила она.

Актриса также написала, что продюсеры проекта много раз говорили, мол, продолжения не будет, но новые серии все снимались.

— Но на днях, когда мы с Егором (он же Костя), пришли в обычном режиме на работу и увидели нашу разобранную спальную комнату, которая больше не требовалась для съемок, внутри меня появилось осмысление того, что это действительно конец, — резюмировала Екатерина.

В 2017 году «Воронины» вошли в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный адаптированный телевизионный проект в мире. Достижение было зарегистрировано на съемках 455-го эпизода сериала представителем Книги рекордов.

«Воронины» — адаптация американского ситкома «Все любят Рэймонда», транслировавшегося на канале CBS с 13 сентября 1996 по 16 мая 2005-го. Премьера российской версии ситкома состоялась в 2009 году.

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Теги: Минск
 
 
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Один из популярных российских сериалов закрывается, 24-й сезон станет последним. Об этом пишет lenta.ru со ссылкой на Instagram главной звезды телепроекта.
 
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