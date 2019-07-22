Лукашенко подписал закон об изменении УК: будет смягчено наказание по антинаркотической статье и введена ответственность за допинг

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон об изменении Уголовного кодекса: смягчается наказание по антинаркотической 328-й статье, вводится ответственность за употребление спортсменами допинга.

"В целях совершенствования уголовного законодательства с учетом практики его применения, обеспечения строгого соответствия степени тяжести отдельных деяний и применяемых за них мер ответственности законом предусматривается сокращение нижнего предела наказания за незаконный оборот наркотиков (статья 328 Уголовного кодекса). При этом срок лишения свободы по ч. 2 этой статьи устанавливается от 3 до 8 лет, а по ч. 3 - от 6 до 15 лет (до принятия закона - соответственно от 5 до 8 и от 8 до 15 лет)", - сообщили в пресс-службе главы государства.

Там подчеркнули, что корректировка Уголовного кодекса позволит судам в каждом конкретном случае "более избирательно подходить к назначению наказаний за преступления, связанные с оборотом наркотиков, с учетом всех обстоятельств их совершения".

Также законом предусмотрено установление уголовной ответственности за умышленные действия по реабилитации нацизма наравне с разжиганием расовой либо иной социальной вражды.

Кроме того, вводится уголовная ответственность за склонение спортсмена к использованию допинга, а также за использование в отношении спортсмена без его ведома запрещенных веществ или методов.