Источник материала: Интерфакс

Нефтепровод "Унеча-Полоцк-2" (вторая ветка нефтепровода "Унеча-Полоцк", по которой снабжается НПЗ "Нафтан") очищен от загрязненной хлоридами нефти, сказано в сообщении ОАО "Полоцктранснефть Дружба" (оператор северной ветки "Дружбы" на территории Беларуси).

"В рамках реализации мероприятий дорожной карты нефть, не соответствующая ГОСТу, вытеснена из нефтепровода "Унеча-Полоцк-2" в нефтепровод "Сургут-Полоцк" в направлении Российской Федерации. 23 июля 2019 года в 10.30 партия нефти стандартного качества вместе с разделительным устройством поступила на линейную производственно-диспетчерскую станцию "Полоцк" ОАО "Полоцктранснефть Дружба", - сказано в сообщении компании-оператора нефтепровода.

Таким образом, ОАО "Полоцктранснефть Дружба" досрочно завершило очередной этап дорожной карты по замещению в нефтепроводе загрязненной хлоридами нефти на чистую.

"Завершение данного этапа позволит осуществлять транспортировку нефти в ОАО "Нафтан" по двум очищенным веткам магистрального нефтепровода "Унеча-Полоцк", - отмечается в сообщении.

Работы по очистке белорусского участка нефтепровода "Сургут-Полоцк" продолжаются.

Как сообщалось, генеральный директор ОАО "Полоцктранснефть Дружба" Василий Дроботов 19 июля сообщал агентству "Интерфакс-Запад", что очистка нефтепровода "Унеча-Полоцк-2" завершится досрочно. В соответствии с "дорожной картой" данные работы планировалось завершить не позднее 27 июля.

По состоянию на 19 июля в нефтепроводе оставалось около 100 тыс. тонн загрязненной нефти". Всего в нефтепроводе "Унеча-Полоцк" находилось порядка 460 тыс. тонн загрязненной хлоридами нефти. Вытеснение было начато 21 июня.

Очистка первой ветки была завершена 4 июля, что позволило обеспечить поставки нефти на "Нафтан" на уровне, который обеспечивает полную загрузку НПЗ.

Как сообщалось, технически нефть вытесняется от Унечи в сторону Полоцка, а затем по трубопроводу "Сургут-Полоцк" реверсом в сторону Невеля.

Очистка белорусского участка нефтепровода "Сургут-Полоцк" является завершающим этапом очистки МН "Дружба" на северном направлении. В соответствии с "дорожной картой", он продлится до 15 августа.

В конце апреля прием нефти по нефтепроводу "Унеча-Полоцк" был приостановлен из-за поступления загрязненного хлоридами сырья из России, чтобы предотвратить его попадание на "Нафтан".

Поставка кондиционной нефти на НПЗ "Нафтан" велась по нефтепроводу "Сургут-Полоцк" и в мае-июне составляла 400 тыс. тонн в месячном выражении при потребности завода в сырье на уровне 680 тыс. тонн в месяц.

Как сообщалось, ОАО "Гомельтранснефть Дружба" (белорусский оператор южной ветки нефтепровода "Дружба") 11 июля досрочно полностью очистило свою систему нефтепроводов от "грязной" нефти, которая поступила из РФ в конце апреля. Всего в системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба" находилось 850 тыс. тонн загрязненной нефти.

Всего в нефтепроводах и нефтехранилищах на территории Беларуси находилось более 1,3 млн тонн загрязненной хлоридами российской нефти.

Концерн "Белнефтехим" 19 апреля сообщил о поставке в Беларусь по нефтепроводу "Дружба" загрязненной хлорорганикой нефти, 24 апреля загрязненную нефть прекратили принимать Украина, Польша и Германия. Поставки кондиционной нефти в Беларусь возобновились 4 мая. Транзит нефти на Украину возобновился 24 мая, поставки кондиционной нефти в Польшу через Беларусь начаты 9 июня.

Транзит российской нефти обеспечивается по системе нефтепроводов "Гомельтранснефть Дружба". Достигая ЛПДС "Мозырь" поток нефти разветвляется - в западном направлении на Польшу и Германию, в южном - на Украину, Венгрию, Словакию, Чехию. По трубопроводам "Полоцктранснефть Дружба" российская нефть поставляется до НПЗ "Нафтан", транзит нефти в направлении стран Балтии не осуществляется с 2006 года.