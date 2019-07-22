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Клиенты банка ВТБ (Беларусь) оценили качество сервиса на 9,4 балла из 10 возможных

23.07.2019 11:27 — Разное | Интерфакс  
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Источник материала: Интерфакс

По результатам телефонного опроса по итогам 1-го полугодия 2019 года удовлетворенность качеством сервиса среди клиентов банка ВТБ (Беларусь) составила 9,4 балла из 10 возможных. Опрос проводился среди клиентов в региональных дирекциях и дополнительных офисах банка по всей республике. При этом уровень удовлетворенности и уровень лояльности клиентов остались без изменений по отношению ко 2-му полугодию 2018 года и составили 96% и 93% соответственно. 

"Несмотря на достаточно высокие показатели удовлетворенности, мы всегда стремимся совершенствовать наш сервис. Такой мониторинг позволяет нам сделать обслуживание еще более комфортным. Из анализа статистики результатов телефонного опроса следует, что наиболее важными факторами для клиентов при обслуживании в банке являются вежливость и профессионализм сотрудников, второй фактор по значимости – выгодные условия", - отметила начальник отдела контроля качества клиентского сервиса банка ВТБ (Беларусь) Татьяна Юденко. 

ЗАО Банк ВТБ (Беларусь), УНП 101165625

 
 
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По результатам телефонного опроса по итогам 1-го полугодия 2019 года удовлетворенность качеством сервиса среди клиентов банка ВТБ (Беларусь) составила 9,4 балла из 10...
 
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