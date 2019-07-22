Лукашенко требует задействовать все резервы на уборочной и собрать 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы

Источник материала: Интерфакс

Президент Беларуси Александр Лукашенко требует задействовать все резервы в ходе текущей уборочной кампании и собрать в стране не менее 9,5 млн тонн зерна с учетом рапса и кукурузы.

"Виды на урожай хорошие. Прогнозируется, что валовой сбор по всем культурам может быть выше прошлогоднего. Поэтому от всех требуется максимальная отдача, чтобы все, что есть на полях, в конечном итоге оказалось в закромах. Нужно задействовать все имеющиеся резервы", - сказал Лукашенко на селекторном совещании во вторник.

Главу государства цитирует его пресс-служба.

"С полей мы должны взять 9,5 млн тонн: и рапс, и кукуруза на зерно, и гречиха, и просо. Ниже нельзя!", - заявил президент.

Как констатировал Лукашенко, несмотря на неплохие условия, нынешняя уборочная кампания непростая: посевы в большинстве случаев высокорослые, имеют хорошую плотность, однако резко отличаются по степени созревания. "Уборка зерновых в этом году, как меня информируют специалисты, началась на десять дней позже обычного. Значит, основную уборку следует завершить в течение двух недель, а за двадцать дней мы однозначно должны ее закончить", - потребовал он.

Президент также обратил внимание, что работы по уборке зерновых по времени накладываются на второй укос трав и массовый сев пожнивных культур. "Поэтому вторая задача: организовать работу так, чтобы мы могли убрать зерновые (конечно, в приоритете), но параллельно, как бы ни было сложно, организовать во всех хозяйствах массовую уборку травянистых кормов", - сказал глава государства.

Кроме того, продолжил он, одновременно необходимо убирать лен. "Такой сверхнапряженный график работ в период страды бывает редко", - заметил Лукашенко.

Как сообщалось, предварительно валовой сбор зерна в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах Беларуси (в первоначальном весе с учетом кукурузы) в 2019 году оценивался на уровне 8,35 млн тонн.

К 23 июля в Беларуси зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи, проса) убраны на 22% площадей, намолот составляет 1,5 млн тонн. Урожайность на данный момент на 3,8 ц/га выше, чем в прошлом году (в целом по республике находится уровне 32,4 ц/га). Маслосемян рапса намолочено около 600 тыс. тонн.

По данным Белстата, урожай зерна в Беларуси в 2018 году (во всех категориях хозяйств в весе после доработки) составил 6,151 млн тонн. Из-за сложных погодных условий недобор зерна к уровню 2017 года составил более 1,8 млн тонн.

Ранее в Минсельхозпроде констатировали, что в текущем году также сложились неблагоприятные условия для формирования урожая (засуха, а затем шквалистые ливни в ряде регионов), однако отмечали, что "на местах предпринимаются все меры для того, чтобы минимизировать потери".