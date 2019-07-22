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В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии
Источник материала: СТВ
Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде районов Каракаса и 16 штатах страны.
По словам министра коммуникаций и информации, на главную гидроэнергетическую систему страны была совершена электромагнитная атака. Власти Венесуэлы уже запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить обслуживание в кратчайшие сроки.
Отметим, это далеко не первый случай масштабного отключения электричества в стране. Самый крупный блэкаут произошел в марте, когда без света остались 20 из 23 штатов.
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Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде...
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