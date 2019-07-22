ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии

23.07.2019 11:48 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде районов Каракаса и 16 штатах страны.

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии

По словам министра коммуникаций и информации, на главную гидроэнергетическую систему страны была совершена электромагнитная атака. Власти Венесуэлы уже запустили специальные протоколы, которые позволят возобновить обслуживание в кратчайшие сроки.

Отметим, это далеко не первый случай масштабного отключения электричества в стране. Самый крупный блэкаут произошел в марте, когда без света остались 20 из 23 штатов.

В Венесуэле очередной блэкаут: названа вероятная причина отключения электроэнергии

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 15
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Венесуэлы. В Венесуэле вновь произошел масштабный блэкаут, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Отключения электричества зафиксированы в ряде...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси отредактировали Трудовой кодекс. Президент подписал закон об изменении документа
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.07.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.07.2019
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Горецкий вестник
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика