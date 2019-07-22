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В Китае из-за утечки ядовитого вещества на заводе погибли 5 рабочих
Источник материала: СТВ
Новости Китая. Из-за утечки ядовитого вещества на биохимическом предприятии в Китае погибли пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо доставлены в близлежащую больницу с тяжелым отравлением.
ЧП произошло в провинции Хэбэй на севере страны. Когда произошла утечка, рабочие производили чистку резервуара со сточными водами. Причины инцидента пока неизвестны. Ведется расследование.
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Новости Китая. Из-за утечки ядовитого вещества на биохимическом предприятии в Китае погибли пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо...
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