В Китае из-за утечки ядовитого вещества на заводе погибли 5 рабочих

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Из-за утечки ядовитого вещества на биохимическом предприятии в Китае погибли пять рабочих, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четверо доставлены в близлежащую больницу с тяжелым отравлением.

ЧП произошло в провинции Хэбэй на севере страны. Когда произошла утечка, рабочие производили чистку резервуара со сточными водами. Причины инцидента пока неизвестны. Ведется расследование.



