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В Костюковичском районе Saab врезался в трактор с прицепом. Погибли два человека
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 23 июля примерно в девять утра возле деревни Муравилье Костюковичского района произошла смертельная авария.
Как
В ДТП погибли 27-летний водитель и 24-летний пассажир Saab. Ещё два 24-летних пассажира легковушки и 55-летний тракторист госпитализированы.
На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и СОГ. Выясняются детали случившегося, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РБ.
Осенью 2018 года в Чериковском районе Renault въехал в трактор с плугами.
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Новости Беларуси. 23 июля примерно в девять утра возле деревни Муравилье Костюковичского района произошла смертельная авария. Как сообщает МВД Беларуси, Saab...
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