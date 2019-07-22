Дома на месте тюрьмы и бизнес-центры. Как изменились улицы Кальварийская и Притыцкого с 2010 года

Что нового на улицах Кальварийской и Притыцкого появилось почти за 10 лет? Здесь возвели новые бизнес-центры, достроили Каменную Горку, некоторые старые дома перекрасили. TUT.BY сравнил Яндекс. Панорамы за 2010 и 2019 годы и нашел много интересного.
Мы уже впечатлились, как сильно изменились за последнее десятилетие проспект Дзержинского и проспект Победителей. Теперь решили сделать скриншоты-сравнения сразу по двум важным улицам: Кальварийской и Притыцкого. Кальварийская идет от станции метро «Фрунзенская», у перекрестка с улицей Ольшевского превращается в Притыцкого. Общая длина улиц до западной окраины города у кольцевой почти девять километров.
Кальварийская: жилье в небоскребе и на месте тюрьмы
Первая точка для сравнения — у станции метро «Фрунзенская», в начале Кальварийской. На панорамах 2010 года видно, как строится жилой дом, который должен напоминать парус, наполненный ветром.
Первую сваю заложили в 2008-м, спустя семь лет объект высотой в 35 этажей сдадут — «Парус» станет первым жилым небоскребом Минска.
Примечательны перемены и неподалеку от торгового центра «Корона» на Кальварийской. Здание № 18 возвели из недостроя административно-производственного комплекса «Луч», здесь работает игорное заведение. Соседнее офисное здание «лесенкой» по адресу Тучинский переулок, 2а построили с нуля.
Идем дальше. На следующей паре панорам за забором, который почти не изменился, видим совершенно разное. В 2010 году — исправительную колонию, в 2019-м — жилой комплекс «Каскад».
Жилую застройку на месте тюрьмы в границах Кальварийской — Скрыганова — Бирюзова возвела российская компания «Юнивест-М». Помимо крупной магистрали Кальварийская у жителей мини-полиса (так называет квартал инвестор) под боком — станция метро «Молодежная», железная дорога и радиаторный завод, на запах от которого в редакцию жаловались в 2015-м. На следующем фотосравнении видно, как перед одним из домов мини-полиса выросло здание с офисом застройщика.
Покрасили и здание перед предприятием «Минскпроектмебель» (Кальварийская, 33, корпус 3).
Окрестности «Спортивной» и Кунцевщина: гостиница, торговые центры, долгострой
Оранжевая гостиница бизнес-класса «Бонотель» в самом начале улицы Притыцкого выросла перед жилыми высотками в 2014 году.
На следующих панорамах — участок между кинотеатром «Аврора» и Ледовым дворцом, на котором когда-нибудь должны построить торгово-развлекательный комплекс «Гулливер». В 2010 году здесь была зеленая зона, позже тут начнут возводить объект, который превратится в один из самых известных минских долгостроев.
Заметное новое здание ближе к станции метро «Спортивная» — многофункциональный комплекс «Тивали». В комплекс входит и бизнес-центр Fortune — высотку арендовала компания EPAM.
На пересечении улиц Притыцкого и Петра Глебки в 2010 году была зеленая зона с деревьями — потом там построили торговый центр «Скала» с гипермаркетом GREEN.
По адресу проспект Притыцкого, 60/2 вырос головной офис Белгазпромбанка. Его начали строить в 2013-м, сдали в 2015-м.
Получилось здание на 14 этажей плюс технологические этажи и используемая кровля. Уже в 2019 году в сквере перед офисом банк установит скульптуру Осипа Цадкина за 341 тысячу долларов.
На Притыцкого, 79 появился бизнес-центр «Фаренгейт», достроили и жилой дом прямо у выхода со станции метро «Кунцевщина».