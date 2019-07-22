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Дома на месте тюрьмы и бизнес-центры. Как изменились улицы Кальварийская и Притыцкого с 2010 года

23.07.2019 12:30 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Что нового на улицах Кальварийской и Притыцкого появилось почти за 10 лет? Здесь возвели новые бизнес-центры, достроили Каменную Горку, некоторые старые дома перекрасили. TUT.BY сравнил Яндекс. Панорамы за 2010 и 2019 годы и нашел много интересного.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Мы уже впечатлились, как сильно изменились за последнее десятилетие проспект Дзержинского и проспект Победителей. Теперь решили сделать скриншоты-сравнения сразу по двум важным улицам: Кальварийской и Притыцкого. Кальварийская идет от станции метро «Фрунзенская», у перекрестка с улицей Ольшевского превращается в Притыцкого. Общая длина улиц до западной окраины города у кольцевой почти девять километров.

Кальварийская: жилье в небоскребе и на месте тюрьмы

Первая точка для сравнения — у станции метро «Фрунзенская», в начале Кальварийской. На панорамах 2010 года видно, как строится жилой дом, который должен напоминать парус, наполненный ветром.

Первую сваю заложили в 2008-м, спустя семь лет объект высотой в 35 этажей сдадут — «Парус» станет первым жилым небоскребом Минска.



Примечательны перемены и неподалеку от торгового центра «Корона» на Кальварийской. Здание № 18 возвели из недостроя административно-производственного комплекса «Луч», здесь работает игорное заведение. Соседнее офисное здание «лесенкой» по адресу Тучинский переулок, 2а построили с нуля.



Идем дальше. На следующей паре панорам за забором, который почти не изменился, видим совершенно разное. В 2010 году — исправительную колонию, в 2019-м — жилой комплекс «Каскад».



Жилую застройку на месте тюрьмы в границах Кальварийской — Скрыганова — Бирюзова возвела российская компания «Юнивест-М». Помимо крупной магистрали Кальварийская у жителей мини-полиса (так называет квартал инвестор) под боком — станция метро «Молодежная», железная дорога и радиаторный завод, на запах от которого в редакцию жаловались в 2015-м. На следующем фотосравнении видно, как перед одним из домов мини-полиса выросло здание с офисом застройщика.



Бразильские граффити и оранжевая краска

Улица Кальварийская не боится ярких домов — здесь есть сразу несколько граффити известного проекта Vulica Brazil. Вот — «Космос», который нарисовали на здании расчетного центра Нацбанка (Кальварийская, 7) в 2015 году.



Спустя два года добавили красок заводскому зданию на Кальварийской, 9 — здесь появился пестрый рисунок с зубром, который видно издалека.



На панорамах 2019 года можно увидеть, что некоторые серые здания на улице перекрашивают. Например, бежево-оранжевыми стали стены нескольких управлений Министерства внутренних дел (Кальварийская, 27 и 29).



Покрасили и здание перед предприятием «Минскпроектмебель» (Кальварийская, 33, корпус 3).



Окрестности «Спортивной» и Кунцевщина: гостиница, торговые центры, долгострой

Оранжевая гостиница бизнес-класса «Бонотель» в самом начале улицы Притыцкого выросла перед жилыми высотками в 2014 году.


На следующих панорамах — участок между кинотеатром «Аврора» и Ледовым дворцом, на котором когда-нибудь должны построить торгово-развлекательный комплекс «Гулливер». В 2010 году здесь была зеленая зона, позже тут начнут возводить объект, который превратится в один из самых известных минских долгостроев.



Заметное новое здание ближе к станции метро «Спортивная» — многофункциональный комплекс «Тивали». В комплекс входит и бизнес-центр Fortune — высотку арендовала компания EPAM.



На пересечении улиц Притыцкого и Петра Глебки в 2010 году была зеленая зона с деревьями — потом там построили торговый центр «Скала» с гипермаркетом GREEN.



По адресу проспект Притыцкого, 60/2 вырос головной офис Белгазпромбанка. Его начали строить в 2013-м, сдали в 2015-м.

Получилось здание на 14 этажей плюс технологические этажи и используемая кровля. Уже в 2019 году в сквере перед офисом банк установит скульптуру Осипа Цадкина за 341 тысячу долларов.



На Притыцкого, 79 появился бизнес-центр «Фаренгейт», достроили и жилой дом прямо у выхода со станции метро «Кунцевщина».



Каменная Горка: построили новые жилые дома и добавили гипермаркеты

Можно запутаться: в Каменной Горке, как и в Кунцевщине, есть свой «Грин». На этот раз речь про торгово-развлекательный центр Green City (улица Притыцкого, 156). На панорамах 2010 года под торговый центр только начинают разравнивать площадку.



А вот и офисно-гостиничный центр в 22 этажа, который тоже часть Green City. На фасаде в 2019 году видны знаменитые зеленые лианы.

Девятью годами раньше под «стекляшку» только обустраивали площадку. На панораме 2010 года виден и комплекс жилых домов, которые возводятся вдоль улицы Притыцкого ближе к пересечению с Неманской.



Дальше, за Неманской, в 2010 году возводились многие дома квартала Каменная Горка — 5. В 2019-м они уже давно обжитые. Напомним, что первые многоэтажки в микрорайоне Каменная Горка построили за два года до первых панорам от «Яндекса» — в 2008 году.



Первые жители микрорайона жаловались на отсутствие нормальной инфраструктуры: проблемы со школами, детскими садами и торговыми центрами. Чтобы увидеть школы и детсады, нужно заглядывать во дворы, а вот то, что в микрорайоне теперь хватает торговых центров, — это видно даже с улицы Притыцкого. Вот, например, гипермаркет «Простор», который вырос перед жилой застройкой вблизи от кольцевой.



 
Теги: Минск
 
 
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Мы сравнили панорамы «Яндекса» за 2010 и 2019 годы. На этот раз - прогулявшись по улицам Кальварийской и Притыцкого. Вот что получилось
 
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